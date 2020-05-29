Музеи Ставрополья принимают участие в Международном фестивале

С 1999 года ежегодно в последние дни мая в Москве проходит международный фестиваль музеев «Интермузей» — важнейшее событие в культурной жизни не только нашей страны. Сегодня это единственный в мире масштабный музейный фестиваль, в различных программах которого ежегодно участвуют сотни российских и зарубежных музеев. Это уникальная площадка не только для специалистов, но и для широкого круга посетителей.

В этом году, с 27 по 29 мая, фестиваль впервые в истории проходит полностью в цифровом формате. Однако это не помешало ему стать важным событием в культурной и общественной жизни России. Структура фестиваля традиционно включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также межмузейный конкурс. Программа фестиваля включает 395 музеев-участников интерактивной экспозиции, более 100 мероприятий деловой программы, 70 мероприятий культурной и детской программ из более 20 стран-участниц. Главная тема фестиваля «Хранители памяти»

Ставропольский край на фестивале «Интермузей-2020» представляют девять музеев с проектами и материалами, представленными в виртуальной экспозиции региона.

Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история» представляет экспозицию «От Великих потрясений к Великой Победе 1914-1945 гг.». На базе этого комплекса постоянно работают: исторический клуб «Южная крепость», клуб стендового моделизма «26-я дивизия», лекторий «Историческая Память».

Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова представляет материалы из своего собрания: подлинные фотографии экспозиций и усадеб в военное время, советских бойцов, раненых, находившихся на излечении на КавМинВодах и посетивших музей «Домик Лермонтова» в это непростое время. Особый интерес представляют работы художника И. Н. Фомина, запечатлевшего музей и лермонтовские места региона КМВ в дни оккупации.

Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость» и Ессентукский историко-краеведческий музей им. В.П. Шпаковского представляют материалы о крупнейшей советской госпитальной базе, функционировавшей на КавМинВодах в период Великой Отечественной войны.

Кисловодский мемориальный музей-усадьба Н.А.Ярошенко отдает дань памяти и уважения основателю и первому директору, собирателю картин, заслуженному работнику культуры РСФСР, члену Союза художников СССР, участнику Великой Отечественной войны Владимиру Вячеславовичу Секлюцкому.

Боевой путь В.В. Секлюцкого в рядах Красной Армии начался с Северного Кавказа. Он воевал в Сталинграде. В 1946 году он приехал в Кисловодск, в котором остался навсегда. Здесь он организовал Художественный фонд, художественную школу им. Н. Ярошенко. Но его главной целью стало возрождение усадьбы Н.А. Ярошенко, превращённой позже в мемориальный художественный музей.

Георгиевский историко-краеведческий музей представляет материалы об одиннадцати земляках – Героях Советского Союза, среди которых моряки и летчики, пехотинцы и артиллеристы. В частности о Сергее Трофимовиче Стехове – главном герое знаменитой военной фотографии «Политрук продолжает бой». Снимок с этим названием, сделанный в разгар боя осенью 1944 года под Ригой фронтовым корреспондентом газеты «Комсомольская правда» Иваном Шагиным, обошел в свое время страницы мировой прессы.

Музей истории Изобильненского района рассказывает о земляках, воевавших в кавалерийском корпусе под командованием генерал-майора Льва Михайловича Доватора.

Красногвардейский историко-краеведческий музей представляет материалы о земляках прошедших огненными дорогами Великой Отечественной войны.

Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве представляет проект и новый информационный ресурс «Историческая память Ставрополья» не только в рамках экспозиции, но и в рамках культурной программы фестиваля. Создание этого сайта стало результатом многолетней кропотливой исследовательской работы музейного сообщества Ставрополья, отмечается на официальном сайта краевого Министерства культуры.

Познакомится с виртуальной экспозицией и культурной программой музеев Ставропольского края можно на сайте фестиваля: imuseum.ru