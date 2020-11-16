Музей Памяти СОШ № 5 – лучший в крае!

Пятигорское образование – это знак качества. В наших школах дети не только получают необходимые знания и навыки, здесь им дают патриотическое и нравственное воспитание. Ведь важно, чтобы из стен образовательных учреждений выходили не только умные, но и духовно богатые личности. Для этого, безусловно, нужно чтить свою историю. На днях подвели итоги регионального смотра-конкурса, посвященного 75-летию Великой Победы. Музей Памяти пятигорской школы №5 стал лучшим в крае.

История и люди – именно такое сочетание составляет разные экспозиции, бережно собранные несколькими поколениями педагогов школы, которая носит имя Анатолия Михайловича Дубинного. Музей в МБОУ СОШ №5 Пятигорска был открыт 30 июня 1999 года. За эти годы он успел стать неотъемлемым звеном единого образовательного процесса, обеспечивая дополнительное краеведческое просвещение, гражданско-патриотическое воспитание школьников. При этом в создании и работе музея активное участие принимали и принимают не только администрация школы и учителя, но и ученики, и их родители.

— Наши фонды формировались постепенно, — рассказывает директор МБОУ СОШ №5 Пятигорска Валентина Викторовна Почуева. — По крупицам мы собирали бесценные реликвии: письма, награды, фотографии. Музей школы не впервые побеждает в региональном конкурсе. Мы также становились призерами всероссийских смотров.

Музей организует свою работу на основе самоуправления, здесь трудятся 15 человек. И работает сразу несколько экспозиций. В основном они стационарные. Так, в экспозиции «Мир отстояли – мир сохраним» отражены события Гражданской и Великой Отечественной войн; есть здесь и раздел, посвященный выпускникам школы, которые принимали участие в военных действиях в Афганистане и Чечне.

— Представлены и личные вещи бойцов: кобура, сумки, фляжка, награды, книги, муляжи гранат и пуль, — рассказала учитель истории, руководитель музея Мадина Исаева.

Конечно, одна из самых больших экспозиций посвящена первому директору школы, чье имя она сегодня носит, Анатолию Михайловичу Дубинному. В ней – важные вехи в истории этого образовательного учреждения и, главное, люди, которые внесли большой вклад в его развитие. После того, как Анатолия Дубинного не стало, его семья передала в фонд музея бесценные экспонаты – его личные вещи. Так сегодня под стеклом они продолжают жить: перьевая ручка, которой он писал свои педагогические труды, очки в роговой оправе, сквозь которые Анатолий Михайлович с любовью смотрел на учеников, письменный набор из белого мрамора, аккуратно сложенные строгие галстуки, кубки и дипломы. Все это – память о человеке, много лет жившем интересами школы.

Занимательна и экспозиция «Евроклуб», посвященная молодежной общественной организации, существовавшей здесь раньше.

— Ее участники налаживали отношения со своими коллегами в Европе, ездили на парламентские встречи и другие мероприятия, — рассказала Мадина Исаева.

Отдельный стенд отображает деятельность пионерско-комсомольского отряда «Пламя», руководил которым Евгений Леонидович Филиппов. Он объединял школьников, которые вместе ходили в походы, посещали кружки, обучались у своего наставника искусству фотографии. В школе заботливо сохранили важные атрибуты клуба, как нельзя лучше характеризующие то время. Из-за стекла на сегодняшних ребят смотрят пионерские барабаны и горн, флаги и вымпелы, большой альбом, собравший фотографии тех самых школьников. Эти снимки, словно машина времени, переносят в годы пионерии и комсомола. Главное их достоинство – взрослые и дети, в глазах которых горит интерес к тому, чем они занимаются. Совершенно очевидно, что они увлечены и счастливы. Сегодня отряд уже не существует. Однако у активистов есть возможность стать членом организации Российское движение школьников.

В зале также действует сменная экспозиция – «75-летие Великой Победы». Это стенд, содержание которого меняется в зависимости от события. Доброй традицией музея стали встречи с ветераном Великой Отечественной войны Виктором Кобриным, заслуженным учителем России. В 2019-2020 учебном году фактически вся работа музея была посвящена подготовке к 75-летию Великой Победы. И вот итог — диплом от регионального Совета ветеранов за первое место в краевом смотре-конкурсе школьных музеев.

Врез:

О таких людях, как Анатолий Михайлович говорят — учитель от Бога! Он руководил школой 17 лет. За это время она стала одной из лучших в городе и крае. По инициативе Анатолия Михайловича школа, одной из первых в России, внедрила углубленное изучение предметов. Он смог создать особую атмосферу творческого содружества учителей и учеников. А.М. Дубинный стал обладателем большего количества наград. Он был удостоен звания «Заслуженный учитель школы Российской Федерации». Награжден медалями «За добросовестный труд», «Ветеран труда», знаком «Отличник народного просвещения», знаком «Отличник просвещения СССР», ему было присвоено звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации». Впоследствии школе №5 было присвоено имя Анатолия Михайловича Дубинного.