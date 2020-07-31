Музей «Россия – моя история»: скоро открытие!

В Пятигорске к открытию готовится музейный комплекс «Россия — моя история» Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Пятигорск. Глава края проверил ход благоустройства, а также строительства ряда социальных объектов. В том числе он осмотрел территорию музейного комплекса «Россия – моя история», где недавно завершились строительные работы. Здесь уже установлены экспозиции, завершается оборудование помещений и благоустройство прилегающей площади. Пятигорский комплекс «Россия — моя история» — второй из созданных в крае и он значительно превосходит по размеру аналогичный музей в Ставрополе, а также является одним из крупнейших подобных исторических парков в России. Площадь нового объекта – около 10 тысяч квадратных метров. Больше ее половины занимают экспозиции, для создания которых задействованы 1100 единиц мультимедийной техники. Выставка представляет важнейшие факты из истории страны и Ставрополья с акцентом на зону Кавказских Минеральных Вод.

В том числе она рассказывает об особенностях климата и бальнеологических возможностях городов-курортов. Здесь есть также концертный зал на 576 мест. Уникальной особенностью парка стал светодиодный сенсорный пол площадью 288 кв. метров – это один из первых подобных объектов в России. С главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым, руководством музейного комплекса глава края обсудил пути дальнейшего развития парка, а также вопросы, связанные с дооборудованием его здания. В Пятигорске появляется новая крупная точка притяжения. Она должна комплексно «вписаться» в планы развития города, его благоустройства, – отметил Владимир Владимиров. Открытие музея запланировано на осень и совпадет со значимой для города датой — 240-летием Пятигорска. Глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов отметил, что новый музей — уникальный мультимедийный объект, который обязательно должны посетить все пятигорчане.