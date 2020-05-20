Музейная ночь в режиме онлайн

Один из всенародно любимых праздников в Пятигорске, неразрывно связанном с именем Лермонтова, многими историческими личностями и событиями — Международный день музеев. К традиционной масштабной акции «Ночь музеев», которая проводится накануне, Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова примкнул еще 15 лет назад. В условиях самоизоляции музейщикам пришлось провести ее в режиме прямого эфира на площадках виртуальных.

Дождавшись назначенного часа, подписчики Инстаграм вместе с научными сотрудниками Лермонтовского музея прогулялись по старинным усадьбам первой половины XIX века, пообщались с современниками поэта и даже стали непосредственными свидетелями размолвки, предшествующей трагической дуэли. Жаль, вмешаться не смогли. Но на то она и история – сослагательного наклонения не имеет… Зато в рамках онлайн-трансляции экскурсоводы припасли для любознательных немало фактов из истории рода Лермонтовых и его символов. Зрители увидели уникальные экспонаты из собрания музея, узнали о тайных смыслах предметов и их практическом назначении, познакомились с кавказским бытом лермонтовской эпохи на этнографическом комплексе, включающем кухню и конюшню. Причем кое-кто – впервые! Что ж, главное для музейщиков – приобщить к прекрасному как можно больше людей. И с этой задачей они справились.

— Сегодняшняя очень непростая ситуация, конечно же, наложила отпечаток и на деятельность музеев. Мы не можем заниматься своей просветительской миссией в привычном формате. Приходится осваивать компьютерные технологии, переходить в плоскость виртуального общения. Что само по себе не является для нас чем-то неожиданным. Задел есть. Еще несколько лет назад мы открыли на своем сайте раздел, с помощью которого все желающие могут совершать виртуальные туры по усадьбе. Подключили приложение «Маугли», где разместили ряд тематических экскурсий по музейным залам. А в существующих реалиях наша деятельность должна быть еще более оперативной, информационно насыщенной, доступной. Мы проводим огромное количество презентаций с помощью имеющихся интернет- ресурсов, отвечаем по видеосвязи всем, кто заинтересован в повышении своего культурного уровня, открыли ряд интересных рубрик. Из плюсов — наши научные сотрудники получили возможность без суеты и спешки посвятить себя фондовой работе, очень нужной и важной, на которую обычно всегда не хватает времени – это инвентаризация и систематизация исторических документов, предметов и экспонатов, скопившихся в запасниках.

При подготовке «Ночи музеев-2020» мы ориентировались, конечно же, на то, как подошли к реализации этого культурного проекта ведущие музеи России: Эрмитаж, Третьякова, Русский музей и многие другие флагманы. Использовать решили одну из самых востребованных интернет-платформ – Инстаграмм. Трансляция длилась почти два часа. Несмотря на некоторые технические неполадки, в целом, считаю, все прошло хорошо. Постарались все – и опытные профессионалы, и молодежь. Переодевшись в исторические костюмы, молоденькие научные сотрудницы будто сами перевоплотились в героев ушедшей эпохи. Думаю, это наша первая, пусть и небольшая, победа! Ну а из минусов мы тоже можем извлечь пользу. Отсутствие трансляции на некоторых участках усадьбы позволяет определить, где именно нужно отрегулировать интернетсвязь. Но главное, что наш прямой эфир очень понравился зрителям. Количество положительных комментариев — огромное! Есть очень интересные. Одна девушка, например, призналась, что родилась и прожила в Пятигорске все свои 23 года, но в Лермонтовском музее не была ни разу. Наша онлайн-трансляция так ее впечатлила, что она собирается сразу же, после отмена режима самоизоляции, прийти к нам на экскурсию реальную. Повторюсь, ситуация, связанная с пандемией, заставила музейщиков мобилизоваться и перестроиться в духе времени. Однако пообщавшись с коллегами в свой профессиональный праздник, мы пришли к мнению единодушному: никакие гаджеты и «цифры» не могут заменить той непередаваемой энергетики, которую излучают исторические здания и предметы. А что может быть лучше живого общения с людьми? Ведь они приходят к нам, чтобы подышать воздухом старинной усадьбы, побродить по тропинкам, хранящим следы великих предшественников, окунуться в атмосферу ушедших столетий… Музеи скучают по своим посетителям, и мы верим, что наша встреча состоится уже в обозримом будущем! — прокомментировала Ирина Сафарова, директор Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова.