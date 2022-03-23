Музею каменных древностей шесть лет

Пятигорский музей каменных древностей отмечает шестую годовщину со дня возрождения. За это время с коллекцией уникальных артефактов познакомились десятки тысяч российских и зарубежных туристов.

Музей под открытым небом включен в обзорные экскурсии по городу, здесь проводят эколого-краеведческие акции, отмечают День горы Горячей. Разместился музей на круглой площадке вблизи знаменитой Китайской беседки. Здесь можно увидеть плиту дольмена II тыс. до н. э., каменную ступу I тыс. до н.э., скифское изваяние воина VI — V веков до н. э., жертвенный камень «Порог» XIII — XIV веков н. э., мельничные жернова и Древо жизни – каменный экспонат IV – III тыс. до н. э. А изначально Музей древностей в Пятигорске был открыт в 1850 году, располагался в парке «Цветник» в районе Академической галереи и просуществовал около 30 лет. Он был первым не только на Кавказе, но и в Европе, где аналогичный музей был основан лишь в 1891 году. «630 шагов к Музею древностей» — так называется экскурсия, маршрут которой пролегает по парку «Цветник», от Краеведческого музея (в структуре которого и работает Музей каменных древностей) мимо Лермонтовской галереи и Лермонтовских ванн к вершине горы Горячей. Первая остановка у грота Дианы, еще одна – у скульптуры Орла, ставшего символом Кавминвод. А на финише, у Музея каменных древностей, экскурсоводы рассказывают об истории создания уникальной коллекции и об ее интереснейших экспонатах.