Музыка в камне от братьев Бернардацци

Гипотезы, открытия, сенсации — и все это в рамках одной конференции, организованной библиотекарями Пятигорска! Тема«Наследие братьев Бернардацци», будоражащая умы краеведов и исследователей уже не один десяток лет, сейчас актуальна особенно. Ведь в этом году мы отмечаем 200-летие с момента прибытия выдающихся архитекторов на Кавказские Минеральные Воды.

Ресторация, где ныне располагается Институт курортологии, костел, «Эолова афра», грот Дианы, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», Академическая галерея…Все эти строения придают нашему городу неповторимый архитектурный шик, так характерный для Санкт-Петербурга и других европейских городов. «Но ведь это же Кавказ! При чем здесь Европа?» — воскликнет человек, прибывший в Пятигорск впервые.Однако мы, местные жители, разгадку знаем точно. Ведь наша архитектура- дело рук, ума и таланта братьев Бернардацци, Джузеппе и Джованни, рожденных в итальянской части Швейцарии. В молодые годы они прибыли в Россию,чтобы создавать музыку из камня на берегах Северной Пальмиры. Однако главным предназначением талантливых швейцарских зодчих стала разработка генерального плана застройки городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Здесь они работали более двадцати лет, здесь реализовали более сотни своих проектов.

Все эти годы братья служили в строительной комиссии, ведавшей всеми постройками на территории региона. Пристальное внимание архитекторы уделяли устройству и развитию Горячих вод, получивших в 1830 году свое нынешнее наименование и статус окружного города. Благодаря этим архитекторам Пятигорск стал таким, каким его мы видим сегодня, с его центральным проспектом Кирова (ранее — ул. Царская), в окружении зеленых насаждений и старинных особняков.

«Они смогли вписать архитектуру в наш уникальный природный рельеф и сделали это очень мастерски. Их здания и строения до сих пор стоят и радуют глаз», — говорит заведующая справочно-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки им. А. М. Горького Лариса Сазанова. Она организовала и провела конференцию, посвященную первым архитекторам Кавминвод. А сама познакомила собравшихся (в зале просто яблоку некуда было упасть!) с исследовательской и художественной литературой, посвященной братьям Бернардацци. Ее не так много, но все эти труды стоили авторам — в их числе известные лермонтоведы Польские, писатель Игорь Гориславский, краеведы Вадим Хачиков, Александра Коваленко и другие — многих бессонных ночей и скрупулезных изысканий.

Напомним, известные архитекторы захоронены именно в Пятигорске — в историческом Некрополе. Кроме того, в городе стоит вопрос об установлении памятника братьям Бернардацци. Объявлен конкурс и уже есть готовые проекты. Однако ни одного портрета знаменитых архитекторов не сохранилось. Именно так возникла идея посвятить Бернардацци скульптурную композицию, напоминающую обелиск на месте их захоронения. Причем обязательно из травертина, так любимого самими архитекторами…

Однако на конференции, посвященной 200-летию деятельности знаменитых швейцарцев на Кавказских Минеральных Водах, сотрудник НИИ курортологии Алексей Глухов неожиданно представил собравшимся портреты обоих братьев…Как? Откуда? Ученый признался, что нашел их в Интернете, на заре его развития в наших краях, в начале 2000-х. Обратился он к одной из поисковых систем за подробностями после того, как узнал, что здание Ресторации построили швейцарские подданные Бернардацци. Затем свою находку распечатал и сохранил. Вспомнил о портретах только год назад, услыхав, что в Пятигорске решили установить памятник зодчим, выложил фотографии в сеть… Фейк это или правда — дискуссии не утихают до сих пор. Однако гипотеза нашла неожиданное развитие у библиотекарей. Лариса Сазанова продемонстрировала книгу, автор которой Бубис дружил с семьей швейцарских архитекторов. В книге есть еще один портрет Бернардацци…

Признают ли подлинными эти портреты историки и общественность и каким будет памятник великим зодчим Пятигорья — покажет время.Главное, что интерес к удивительным личностям, внесшим бесценный вклад в архитектуру наших курортов, не иссякает. Что и доказали выступления спикеров конференции. В их числе — кандидат исторических наук, победитель конкурса на соискание «SwissAmbassador’s AwardRussia-2020» (премия посла Швейцарии за сохранение культурного наследия, объединяющего Россию и Швейцарию) Инна Павлова, выступившая с докладом «Эпоха братьев Бернардацци на КМВ».

А в рамках Года братьев Бернардацци, который объявили в Пятигорске, нас ждут и другие конференции, творческие встречи, экскурсии, посвященные великим архитекторам. В их числе пленэр «Взгляд через столетия», авторская экскурсия «Зарождение курорта на Горячих водах», фотовыставка «Достопримечательности Пятигорска, созданные Бернардацци»… Да и обычные прогулки по историческим окрестностям нашего любимого города никто не отменял!

Кстати

Градостроительный совет Пятигорска выступил с предложением о присвоении звания почетных граждан первым зодчим курорта. Идет сбор подписей.