Мы — наследники Победы

Сохранить наследие предков, память о подвигах нашего народа во время Великой Отечественной войны — сегодня это наша ответственность. В Пятигорске проходит конкурс «Наследники Великой Победы».

Стартовал он в парке Победы. Митинг «Никто не забыт — ничто не забыто», организованный первыми конкурсантами — учащимися МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном, — стал ярким и торжественным началом череды патриотических мероприятий.

«Наша победа — святая! Это победа великого многонационального народа, она подарила миру свободу. И вы, ее наследники, должны беречь память об этом подвиге!» — сказала председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько.

Конкурсанты подготовили «Попурри военных лет» в исполнении младшей группы вокальной студии «Планета детства», и плац-парад. По традиции конкурсанты передали следующим участникам копию знамени Победы.

Под свое шефство взяли обелиск на братской могиле жертв фашистского террора, расположенный на горе Машук, силовики. Здесь также прошел памятный митинг с участием воспитанников НОШ № 17. Ребятам рассказали о подвиге Нины Попцовой, а также о печальной судьбе диверсионного отряда «Месть», который также был расстрелян недалеко от этого места. «Мы выбрали этот памятник потому, что здесь, наряду с бойцами, захоронены и мирные жители, а их вклад в победу не менее ценен», — отметил начальник межрайонного отделения вневедомственной охраны по Пятигорску полковник полиции Марк Толчинский.

Как рассказала член поискового движения России Марина Кирей, здесь планируется установка двух памятных табличек. Одна — с 13 именами опознанных из 68 захороненных здесь мирных жителей. Ее уже утвердили на заседании Думы Пятигорска. Вторая — с 8 именами бойцов группы «Месть», этот проект еще в процессе согласования.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоятся 9 мая в парке Победы.

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«Наследники Великой Победы» — патриотический марафон, в рамках которого школьные и студенческие коллективы города, предприятия и общественные организации приводят в порядок мемориалы, расположенные в разных микрорайонах города: чистят, красят, при необходимости ремонтируют и восстанавливают, благоустраивают прилегающую территорию, а также проводят праздничный митинг, концерт и встречу с ветеранами.

Цифра: 14 команд участвуют в конкурсе в этом году.

Факт: в рамках конкурса два объекта — в поселках Энергетик и Нижнеподкумском — участвуют в конкурсе впервые.