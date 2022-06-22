Мы помним…

22 июня, ровно в 4 часа, в Пятигорске вспоминают павших в годы Великой Отечественной войны. Траурный митинг «Минута скорби», посвященный очередной годовщине начала Великой Отечественной войны проходит в Пятигорске ежегодно. Пятигорчане приходят к мемориалу «Огонь Вечной славы», чтобы отдать дань памяти тем, кто сражался на фронте и трудился в тылу, кто ценою жизни и здоровья защитил Отечество. Сегодня вновь прозвучали позывные советского Информбюро и экстренное сообщение о начале Великой Отечественной войны, раздавшееся ранним утром 1941 года, а также стихи и произведения о войне.

Ветераны и юные ребята в военной форме, представители казачества и воинских частей, актив общественных организаций и коллективов предприятий, молодежь и пятигорчане зрелых лет почтили память погибших минутой молчания. Огромную цену заплатил за победу советский народ – почти 27 миллионов погибших.

— Война прошлась по судьбе каждой семьи, принесла горе и утрату в каждый дом. Но сломить великий дух великого народа она не смогла! Этот живой огонь, эту память и гордость мы должны пронести через годы. И передать тем, кто придет нам на смену. Потому что мы – наследники и хранители Великой Победы. Это неразменная ценность, основа и суть существования современной России. Знать. Помнить. Учиться мужеству. Воспитывать молодежь на верных и вечных ценностях и ориентирах. Не дать никому ни малейшего шанса переписать историю, осквернить память, очернить роль Советского Солдата. Чтобы «раковая опухоль» неофашизма и неонацизма не расползлась по планете вновь. Дорога к миру была долгой и трудной. Но она завершилась Великой Победой. Иначе и быть не могло, – подчеркнул, обращаясь к участникам митинга, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Низкий поклон победителям! Вечная память и вечная слава героям!