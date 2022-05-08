В Пятигорске продолжается череда мероприятий, посвященных грядущему Дню Победы. Героическая поверка прошла сегодня на Посту номер 1, у мемориала «Огонь вечной Славы». В нём приняли участие ветераны ВОВ, труженики тыла, участники боевых действий, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, депутаты городской Думы, руководители учреждений образования, школьники, юнармейцы, жители и гости города-курорта.

По традиции мероприятие началось с того, что на площадь внесли копию Знамени Победы под патриотическую песню «Священная война», флаги Российской Федерации и Пятигорска. Прозвучал гимн России. Затем юнармейцы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником.

К собравшимся обратился глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов:

— Пятигорск — не большой город в масштабе страны. Но 22 тысячи пятигорчан ушли в 1941 году на фронт, домой вернулись только 10 тысяч,12 тысяч остались на полях сражений. Наш город пережил 155 дней фашистской оккупации. Нацисты расстреляли и зверски замучили тысячи мирных жителей, разрешили городское хозяйство, изуродовали исторические памятники. Но сломить они нас так и не смогли. Пятигорск выстоял, выстрадал, вынес все беды и остался непобедим. Время неумолимо. Среди нас всё меньше не ветеранов и тех, кто своими глазами видел войну. Но важно, чтобы наши дети, внуки и правнуки берегли память о них, знали правду и могли сказать — мы помним, мы гордимся! Пост номер 1 — это наша гордость, один из символов Пятигорска, настоящая школа патриотизма, живая связь поколений. Сегодня мы отмечаем 25 лет с момента возрождения вахты, а в следующем году будем отмечать 50-летие со дня основания Поста номер 1.

Далее с наступающим Днем Победы всех поздравил ветеран Великой Отечественной войны Виктор Иванович Фёдоров. Девяносто шести летний ветеран рассказал о тяготах войны и пожелал мирного неба.

Дмитрий Ворошилов вручил руководителям образовательных учреждений благодарственные письма за ведение военно-патриотической работы. Собравшиеся почтили память погибших в годы войны минутой молчания и возложили цветы. Юнармейцы сводного почётного караула Поста номер 1 продемонстрировали плац парад. В завершении мероприятия юнармейцы школ города промаршировали перед мемориалом «Огонь вечной Славы».