«МЮ»—«Атлетико»: «Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов

Источник фото: Manchester United via Getty Images

«Манчестер Юнайтед», потерпев поражение от «Атлетико», вылетел из Лиги чемпионов. Встреча получилась не очень зрелищной: единственный мяч в игре забил Ренан Лоди на 41-й минуте. Команда Диего Симеоне вышла в четвертьфинал ЛЧ, а «МЮ» настолько плох в АПЛ, что рискует остаться без главного европейского турнира и на следующий сезон.

Сейчас в Английской Премьер-лиге «Юнайтед» занимает пятую строчку. «МЮ» отстаёт от «Арсенала» на одно очко, но у «канониров» целых два матча в запасе. На финишной прямой АПЛ клубы сыграют между собой — 23 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Legalbet ежедневно предлагает прогнозы на футбол сегодня, а также поможет выбрать ставку на игру «Манчестер Юнайтед»—«Арсенал» ближе к её началу.

Несмотря на кадровые проблемы «Атлетико» (шесть травмированных игроков и дисквалифицированный Карраско), именно «Манчестер Юнайтед» на фоне испанцев выглядел разобранной командой. «МЮ» неплохо стартовал: в первые минуты встречи «дьяволы» контролировали игру и создали несколько подходов к воротам Яна Облака. Но эффект был временным: после 20-й минуты «Атлетико» перестроился, и игра «Ман Юнайтед» в атаке совсем развалилась. Об этом говорит и статистика: начиная со второй половины первого тайма «МЮ» нанёс всего два удара из штрафной соперника с игры. И это притом, что нужно было отыгрываться.

Рангник выбрал осторожный план на матч, выпустив в опорную зону Фреда и Скотта Мак Томинея вместо Поля Погба. Как итог, «Юнайтед» потерял последнюю надежду на креатив и стал совершенно безыдейным. Группа атаки осталась отрезанной от средней зоны и мяч до нападающих практически не доставлялся.

В результате— полное отсутствие структуры в атаке и поражение. А в концовке отчаявшийся Ральф Рангник только усугубил проблему, выпустив максимум атакующих игроков, которые не знали, как правильно располагаться.

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Автор: Антон Степанов