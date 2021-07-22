На 255 тысяч детей принято заявлений на выплату к началу учебного года на Ставрополье

В Ставропольском крае с 15 июля в Пенсионный фонд поступило более 177 тысяч заявлений на почти 255 тысяч детей на выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста.

Зачисление выплаты на счета заявителей начнется с 16 августа.

Большинство родителей еще до 15 июля получили с портала госуслуг уведомление о готовности заявлений. Необходимо было лишь проверить данные на актуальность и в случае необходимости внести изменения. Заявления на госуслугах были сформированы автоматически на основании тех сведений, которые имеются в Пенсионном фонде еще с прошлогодних выплат на детей.

Напомним, единовременная выплата в размере 10000 рублей полагается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 г.). А также инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).

Важно, чтобы ребенок был гражданином РФ.

Выплата осуществляется на каждого ребенка указанного возраста и не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки.

Выплата может зачисляться не только на карту «МИР».

Всего же в Ставропольском крае в 2021 году на школьную выплату к 1 сентября претендуют более 390 тысяч детей.