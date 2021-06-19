На акватлоне в Пятигорске пройдёт аквадискотека и эстафета

В Ставропольском крае проходят курортные забеги. 20 июня Пятигорск примет акватлон SWIMRUN. Участники мероприятия должны будут преодолеть дистанции на воде и суше.

Как стало известно порталу Bookmaker Ratings, участвовать в акватлоне будут 350 человек, которые приедут с разных уголков России. Мероприятие пройдёт на Новопятигорском озере.

Участники сначала вплавь преодолеют заданное расстояние в акватории водоёма, а затем добегут до финишной черты. При этом у спортсменов есть возможность выбрать тот вариант дистанции, который соответствует их уровню подготовки. Предусмотрены два типа маршрута: lite (заплыв на 600 м и забег на 3,5 км) и pro (заплыв на 1,5 км и забег на 10 км). Подать заявку на участие мог любой желающий старше 14 лет.

Перед стартом пройдёт разминка в формате тематической аквадискотеки. Кроме индивидуальных состязаний, на мероприятии у участников будет возможность попробовать себя в эстафетах, объединившись в пары.

Первые старты состоятся в 10:30. Акватлон завершится в 13:00.

на правах рекламы