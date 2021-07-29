На арене – «Королевский цирк» Гии Эрадзе!

Волшебное, фееричное, красочное зрелище смогли увидеть зрители Кисловодского цирка: здесь состоялась яркая премьера грандиозного шоу Заслуженного артиста России Гии Эрадзе «Королевский цирк».

На три часа гости смогли погрузиться в сказку. Во время представления зрители побывали на настоящем королевском балу; в чарующей русской зиме с оленями, лисами и русскими борзыми; в ритмах страстной Испании встретили тореадора с горделивыми яками; у фонтана в Райском саду увидели уникальных розовых пеликанов и самых ярких из экзотических птиц – попугаев ара.

Отдельного внимания заслуживало шоу под куполом цирка. Зрители буквально отправились к звездам вместе с воздушными гимнастами и бесстрашными канатоходцами, погрузились в атмосферу далекого Средневековья в сопровождении загадочных гистрионов, представляющих такой редкий и необычный жанр циркового искусства как эквилибристы на першах.

И, конечно, изюминкой шоу стал масштабный аттракцион «Дикий мир» под руководством обладательницы международного титула «Принцесса цирка» Людмилы Сурковой. На Международном фестивале в Московском цирке Никулина ее аттракцион с 10-ю тиграми получил Гран-при, а также специальный приз от Министерства культуры РФ. Буквально очаровал зрителей всех возрастов всемирно известный клоун-эксцентрик Владимир Георгиевский! И дети, и взрослые восхищенно аплодировали артисту, покоренные его тонким чувством юмора.

Цифры: «Королевский цирк» это 18 фур реквизита: более 2000 эксклюзивных костюмов, хрустальные люстры, мраморные колонны, стразы, перья. Участвуют более 100 артистов.

— В цирк ходят не только дети — это семейное дело, — уверен Гия Эрадзе. — Наше шоу интересно всем. Это другая эстетика, которую придумала моя творческая команда. Наших артистов можно отличить от артистов других цирковых программ. У «Королевского цирка» Гии Эрадзе есть свой почерк, своя стилистика. Также хочу отметить, что Кисловодский цирк очень преобразился за последние 8 лет – с тех пор, как я привозил сюда шоу «Пять континентов».

В правоте этих слов смогли убедиться все, кто посетил премьеру. Невероятный синтез эстрады, цирка и мюзикла.

-Кисловодску, Ставропольскому краю и соседней Карачаево-Черкесии очень повезло, ведь мы снова можем видеть невероятный проект Гии Эрадзе, — подчеркнула директор Кисловодского цирка Ирина Веселкова. — Мы гордимся, что наш зал соответствует этому высокому уровню. Глядя на это шоу, окунаешься в мир волшебства. Прекрасно, что все могут соприкоснуться с таким большим талантом.

Первые зрители пришли в восторг. «Королевское шоу» ждет своих гостей. Цирк — это живое искусство, не фонограмма. Мы рискуем своей жизнью, ведь артисты работают вживую. Можно ожидать чего угодно. Это очень смелое искусство. Здесь работают люди, которые отдали цирку свою жизнь. Ведь цирк — это не работа, это и есть наша жизнь», — подчеркнул Гия Эрадзе.

Артисты Российской государственной цирковой компании участвуют в шоу «Королевский цирк» и пробудут на манеже Кисловодского цирка до 29 августа.

Слово зрителям:

Анжелика, Томск:

«Последний раз была в цирке около пяти лет назад, и сегодня мне больше всего понравились дрессированные птицы. Птица по природе своей — существо свободное, и дрессировать ее очень сложно. Но номер получился просто волшебный, особенно, когда со всех концов зала вылетели большие пеликаны».

Ирина Шутенко с мужем и детьми, Пятигорск:

«Сегодня было очень много ярких и интересных моментов, но больше всего запомнилось приветствие зрителей красивейшим номером. Изящные танцовщицы, талантливые акробаты и, конечно, дрессированные животные создали магический образ на арене, от которого невозможно было оторваться».

Марина Морщакина, Подольск:

«В цирке я бываю довольно часто. Сегодня меня поразили безумно красивые костюмы и профессиональная работа артистов. Самым запоминающимся стало выступление воздушных гимнастов. Они делают то, что обычному человеку не под силу, переступают через свои страхи, чтобы порадовать зрителей. Этим заслуживают огромное уважение».

Дарья Самарина с дочерью Ульяной, Кисловодск:

«Представление было фантастическим, а особенно запомнились выступления гимнастов и жонглеров, именно они создали невероятное шоу, на которое хочется возвращаться снова и снова. Нужно отдать должное и дрессировщикам за их огромный труд, но животных, все же, жалко…».

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