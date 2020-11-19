На Атаманском совете о самом важном

Именно в казачестве преемственно сохранялись патриотизм, глубокая воцерковленность, жертвенная готовность защищать наши ценности. Именно поэтому казачество и подверглось жесточайшим репрессиям, пострадав, может быть, больше, чем какая-либо иная социальная группа старого общества…

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Испокон веков дух казачества неразрывно связан с православной верой. Большую часть жизни казаки проводили в боях и походах, часто находились на краю жизни и смерти, а потому острее ощущали временность бытия и понимали, что только с Богом в душе можно одержать победу над врагом. Именно осознание библейской истины «Нет больше той любви, чем жизнь отдать за други своя» наряду с казачьими заповедями, основанными на православии, было краеугольным камнем бесстрашия, мужества и жертвенности казаков. Об этом говорилось и на Атаманском совете в поселке Горячеводском. Встречу организовал атаман Горячеводской казачьей общины Владимир Савченко.

Духовно-нравственное воспитание и наставничество

Активное участие в разговоре о дальнейшем развитии станичного общества принял настоятель казачьего храма Успения Пресвятой Богородицы отец Стефан. Он также представил присутствовавшим на совете сотникам нового священника Успенской церкви — отца Андрея. Именно ему доверено приобщение ребятишек общины к духовным ценностям православия. Молодой священник в детстве много времени проводил в Успенском храме, здесь он осознал свое предназначение и теперь обстоятельства сложились таким образом, что в этой церкви он будет служить, помогая отцу Стефану, который также возглавляет отдел по казачеству в Пятигорской и Черкесской епархии.

В ходе беседы, состоявшейся на казачьем подворье, затронули тему наставничества.

— Наставничество — дело нужное и важное, а в Горячеводской казачьей общине — обязательное, — подчеркнул атаман ГКО, депутат пятигорской Думы Владимир Савченко.

Этому непростому вопросу, кстати, было

посвящено недавнее совещание в администрации Пятигорска. Заместитель главы администрации, начальник управления образования города Наталья Васютина пригласила представителей общественных объединений, депутатского корпуса, Совета отцов, органов местного самоуправления, студенческой молодежи и казачества обсудить возможность индивидуальной профилактической работы с «трудными» подростками. Таких, как оказалось, в Пятигорске больше сотни. Однажды оступившись в самом начале жизненного пути, они теперь нуждаются в мудрых наставниках, которые помогут им обрести уверенность в своих силах и стать полезными членами общества.

— Задача непростая, но казаки никогда не боялись трудностей. Кроме того, у казаков принято много времени и сил уделять воспитанию подрастающего поколения, с малых лет прививать любовь к Родине, уважение к старшим, готовность прийти на помощь людям, попавшим в беду, неприятие подлости, коварства, трусости, предательства, готовность защищать семью и Отчизну. Воспитанниками казачьей общины станут 9 мальчишек и девчонок 15—16 лет. Уверен, что горячеводские казаки станут хорошими наставниками и сделают все возможное, чтобы у этих юных пятигорчан появились здоровые привычки, желание учиться, добиваться поставленных целей и создавать крепкие, благополучные семьи, — добавил атаман.

День призывника и поход в музей

А опыта в достойном воспитании подрастающего поколения горячеводским казакам не занимать! Станичники гордятся успехами ребят из военно-спортивного клуба «Медведь», организованного при Горячеводской казачьей общине. Недавно «медвежата» снова порадовали наставников своими достижениями — завоевали призовые места в открытом турнире регионального уровня по армейскому рукопашному бою, посвященному кавалерам ордена Мужества братьям Цыганенко, организованном в городе Лермонтове.

Не оставили казаки без внимания и День призывника, который отмечался на днях. Для терцев это особенный праздник.

— У нас принято с малых лет готовить мальчиков к военной службе. Казак — защитник земли русской и людей православных. Так нас учили и мы говорим об этом детям, — пояснил Владимир Савченко. — Наши ребята служат в казачьих бригадах, созданных и дислоцирующихся в Ставропольском крае, а также в 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку — воинской части в составе Воздушно-десантных войск РФ. Кстати, внук нашего пресс-атташе Александра Петровича Кузнецова — Данил — также недавно был призван на срочную службу в ряды Российской армии. Мы гордимся нашими казаками-срочниками и ребятами, которые решили посвятить военной службе всю жизнь.

В День призывника на конноспортивном комплексе, расположенном по улице Луначарского, прошли сборы Молодежной сотни Горячеводской казачьей общины, на которых также присутствовали родители мальчишек и девчонок.

— Конечно, в этом году из-за пандемии пришлось перенести многие мероприятия на следующую весну, но и сейчас наши ребятишки не сидят без дела, не предоставлены сами себе — каждому находится занятие в общине и казаки-наставники всегда на связи со своими воспитанниками. Да и погода до недавнего времени позволяла проводить занятия на свежем воздухе. Ребята признались, что самым запоминающимся событием этого лета был для них поход на Бештау с ночевкой. Планируем использовать погожие дни для подготовки к традиционному восхождению на вершину горы. Покорение Бештау состоится, как обычно, во второй половине февраля и будет приурочено ко Дню защитника Отечества, — сообщил атаман.

Кстати, на осенних каникулах казачата из Молодежной сотни ГКО также не скучали. В сопровождении своего наставника Михаила Медведева они побывали в музее «Россия — Моя история». Сотрудники музейно-выставочного комплекса провели экскурсию и рассказали о жизни казаков на Северном Кавказе в разные исторические периоды, показали традиционную казачью одежду. Поход в музей произвел на ребят сильное впечатление. Еще бы! Около 10 000 кв. метров интерактивного, познавательного и увлекательного контента: Рюриковичи, Романовы и советский период, яркие, трагические страницы Великой Отечественной войны и не менее сложные, героические годы восстановления страны из руин, новейшая история и современные достижения.

— Думаю, для казачат Горячеводской казачьей общины станет хорошей традицией посещение этого музейно-выставочного комплекса, оснащенного в соответствии с реалиями XXI века, — уверен атаман Савченко.

В завершение Атаманского совета горячеводцы обсудили мероприятия, связанные с подготовкой к рождественскому посту, который начнется 28 ноября и закончится 6 января.