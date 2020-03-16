На бульваре Гагарина у Михалкова…

… наверняка будут назначать свидания влюбленные пятигорчане и отдыхающие.Уж очень хорошо в этом панорамном местечке, одном из самых живописных в Пятигорске. Внизу – город как на ладони. До макушки заснеженного Эльбруса, кажется, рукой подать. Мечтается и дышится легко… Памятник детскому писателю, поэту, драматургу, публицисту, автору трех гимнов и знаменитого «Фитиля» установили в курортной зоне, рядом с колоннадой, в минувшее воскресенье.

Вполне возможно, что носок ботинка бронзового изваяния, так же, как и у его двойника в Москве, на улице Поварской (авторы – скульптор Александр Рукавишников, архитекторы Сергей Шаров и Александра Воскресенская), очень скоро заблестит от прикосновений множества рук. Что поделать, и в наши дни люди продолжают верить в чудеса – взгляните хотя бы, как сверкает на солнце нос Остапа Бендера, навек застывшего у пятигорского Провала! Но то – персонаж литературный, а новая знаковая для Пятигорска скульптура — дань памяти личности исторической. Тем более что Сергей Михалков очень любил наш город и всегда помнил о том, что здесь прошла его юность. Во время своих приездов он обязательно приходил в родную школу № 1. И именно Пятигорск вдохновил его на первые произведения. Стихотворение молодого поэта «Дорога» было опубликовано в пятигорской газете «Терек». А обретя известность, Сергей Михалков помог построить в нашем городе центральную детскую библиотеку, которой впоследствии присвоили его имя. Кроме того, благодаря его усилиям было остановлено разрушение гор Змейка, Кинжал, Медовая, где активно добывали камень…

На открытие монумента прибыли сын Никита Михалков, народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов России, внук Егор Кончаловский, кинорежиссер, сценарист, продюсер, вдова поэта Юлия Субботина-Михалкова, советник председателя Российского Фонда культуры. В торжественной церемонии приняли участие первые лица края и города: губернатор Владимир Владимиров, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Ольга Казакова, помощник полномочного представителя Президента РФ в СКФО Сергей Стариков, глава Пятигорска Андрей Скрипник, председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько, депутаты краевой и городской Думы. В числе гостей были также заслуженный деятель искусств России, композитор Григорий Гладков, министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева, министр образования СК Евгений Козюра. С радостью приобщились к событию общественные деятели, представители молодежных и творческих организаций, актеры театра и кино, писатели, искусствоведы, педагоги, студенты и школьники, многочисленные отдыхающие и жители города. Барабанной дробью возвестили о происходящем московские кадеты. И упало белое полотно, и полилась торжественная мелодия гимна России, и люди подхватили слова, те самые, которые написал для них Сергей Михалков. Звучали приветственные речи, слова признательности и благодарности в адрес всеми любимого поэта, на стихах которого выросли практически все собравшиеся – независимо от возраста и статуса. Зрители с радостью отметили, насколько талантливо, бережно и точно выполнено скульптурное изображение.

О чем думает наш знаменитый земляк, вглядываясь в очертания города своей юности? Алена Крахмалева (ученица СОШ № 19) и Богдан Гернер (ученик СОШ № 12) прочли наизусть то самое стихотворение «Школа». С вольной казачьей песней вышел на площадку народный сценический ансамбль «Хуторок». А затем высоких гостей пригласили на экскурсию в СОШ № 1 имени Лермонтова. Здесь открыт кабинет-музей, посвященный легендарному выпускнику, где хранятся его фотографии и подарки, которые он привозил в любимую школу. Кстати, в честь поэта названа не только городская детская библиотека. Имя Сергея Михалкова носит одна из улиц окружной столицы… И, конечно же, талантливые ученики первой школы позвали известного режиссера Никиту Михалкова (ну разве можно упустить счастливый случай?) и других почетных гостей в актовый зал, чтобы представить свою стихотворную постановку. Взрослые дяди и тети слушали и вытирали украдкой слезы… Не верите? Тогда попробуйте сами хотя бы перелистать детскую книжку Сергея Михалкова! Кто знает, какими мы бы стали, не будь в нашем детстве таких стихов! А воскресный вечер и вся фестивальная программа завершились премьерой кинофильма «На Луне» в ГДК № 1. Его представил публике автор Егор Кончаловский. Впечатления – незабываемые!

Открытие скульптурной композиции в честь нашего именитого земляка стало центральным пунктом программы фестиваля «Нам школа в жизнь открыла дверь». Старт культурному форуму торжественно объявили со сцены городского Дома культуры № 1 в пятницу, 13 марта, в день рождения Сергея Михалкова. Участников и гостей фестиваля поприветствовали председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько, советник председателя Российского Фонда культуры Юлия Субботина-Михалкова и заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков. Музыкальный подарок в виде торжественного марша для пятигорских зрителей подготовили воспитанники кадетского корпуса школы № 1770 (Москва). Не подкачали также творческие коллективы ГДК. Как всегда, блестящим выступлением порадовал публику народный сценический казачий ансамбль «Хуторок». Со сцены звучали знакомые всем с детства произведения «Упрямый Фома», «Песенка друзей», «Мой щенок», «А что у вас?». А на десерт зрителей попотчевали великолепной музыкально-литературной композицией «Дядя Степа» в исполнении актера театра и кино Александра Давыдова и артистов государственного краевого театра оперетты.

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края:

— Хочу от души поблагодарить Сергея Владимировича Михалкова за прекрасные детские стихи, на которых мы выросли. За слова гимнов Советского союза и России. Так писать мог лишь человек, который искренне любит свою Родину, способный передать эту любовь каждому сердцу.

Никита Михалков, кинорежиссер, народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов России:

— Конечно же, памятник здесь установлен не случайно… Пятигорск, этот вид на Эльбрус, обладают потрясающей поэтической и исторической силой. Пусть памятник стоит долго, и пусть дети, которые будут приходить сюда, прочтут замечательные стихи, написанные для них Михалковым.

Ольга Казакова, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре:

— Это здорово, когда у нас появляются новые памятные места. Уверена, что все, кто будет приезжать на курорт, да и местные жители, приходя к этому монументу, будут думать о Родине и вспоминать свое детство. Ведь стихи Сергея Михалкова – это и есть наше детство. Примечательно, что на них растут и будут расти все новые поколения россиян – наши дети и внуки. Ведь, выбирая книжки для них, мы и сегодня неизменно останавливаемся на Сергее Михалкове.

Андрей Скрипник, глава Пятигорска:

— Мы открываем памятник выдающемуся человеку, пятигорчанину, почетному гражданину города Пятигорска и вспоминаем свое детство, любимые наши произведения. К примеру, мною и моим братом до дыр зачитанная книга «Праздник непослушания» до сих пор хранится в нашей домашней библиотеке с дарственной надписью Сергея Владимировича уже моему сыну. А сам Михалков действительно считал, что лучшие годы его жизни связаны именно с Пятигорском.