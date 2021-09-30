На что пойдет курортный сбор Пятигорска в 2022 году?

За счет этих средств планируют реконструировать фонтан и восстановить летний кинотеатр. О планах в сфере городского благоустройства на 2022 год рассказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов: — На средства курортного сбора в 2022 году планируем выполнить работы по обустройству летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой Орла, а также ремонт фонтана и общественных пространств на Подкове, в микрорайоне Белая Ромашка. Также градоначальник отметил, что благоустройство курортно-исторической части города планируется реализовать через Комплексный план развития КМВ.

Напомним, инициатором возрождения в Пятигорске летнего кинотеатра по «советскому образцу» стал глава города Дмитрий Ворошилов. А вдохновила его съемочная группа сериала «Нинель», которая весной и летом этого года работала в Пятигорске. События телевизионной саги разворачивались в 80-х, съемки проходили в курортной части города. Местом действия нескольких сцен стал кинотеатр под открытым небом — почти такой же, как тот, что когда-то работал в Пятигорске. С кинематографистами была достигнута договоренность о том, что после завершения съемочного процесса они оставят декорации городу. Формат летнего кинотеатра быстро прижился и завоевал популярность среди жителей и гостей курорта. Теперь за счет курортного сбора кинотеатр оборудуют здесь уже на постоянной основе. Что же касается фонтана на Подкове, он, как и территория вокруг, со временем явно утратил свою привлекательность: расколотые и изношенные плиты, сломанные лавочки и старый асфальт выглядят удручающе. Эта территория всегда была и должна остаться любимым местом семейного отдыха для жителей большого микрорайона. И в 2022 году она обретет новый современный, благоустроенный и привлекательный облик.