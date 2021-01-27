На дорогах Ставрополья динамика положительная

Новые правила технического осмотра автомобилей, изменения в порядке приема экзаменов для получения водительских прав, статистика ДТП и не только – начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексей Сафонов провел онлайн конференцию с представителями СМИ региона. Во время беседы затронули самые важные вопросы дорожного движения.

Открывая встречу, Алексей Николаевич отметил, что в целом в крае наблюдается положительная динамика в культуре дорожного движения. Во многом в этом есть и заслуга прессы, которая активно помогает в пропаганде ПДД.

— Что касается нарушений, то 90% из них, напрямую либо косвенно, связаны с несоблюдением скоростного режима, — рассказал Алексей Сафонов.–Ограничения присутствуют не зря, они созданы для того, чтобы водитель успел среагировать в случает непредвиденной ситуации. На втором местепо статистике- выезд на полосу встречного движения. Тройку «лидеров» замыкают пешеходы, которые переходят дорогу в неустановленном месте. Пьянство за рулем – на четвертой позиции.

Какие новые штрафы ждут нас в 2021 году? Главный автоинспектор края рассказал, что законы по ним еще рассматриваются во втором чтении. Но с большой долей вероятности ожидается усиление ответственности пьяных водителей, которые перевозили детей (уже не 30 000, а 50 000 рублейштраф или до 3 лет лишения водительских прав). Больше придется платить тем, кто паркуется на газонах и тротуарах или ездит по ним. В ГАИ намерены поддержать ужесточение наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения в целом: предложить изымать автомобили до оплаты штрафа. Если нарушение повторное, то и вовсе продавать машину с аукциона. Выкупить авто сможет и сам владелец. Но это все пока на уровне предложений.

Алексей Сафонов рассказал, что с 1 марта 2021 года изменится процедура проведения техосмотра. Теперь длянего нужно будет получить реальную диагностическую карту, которая формируется в присутствии специалиста технического контроля. В завершении данная карта попадает в соответствующую базу. «Если у вас новый автомобиль, от 0 до 4 лет проходить процедуру не надо. От 10 лет — 1 раз в 2 года. Если старше, 1 раз в год. Для автобусов порядок будет жестче», — акцентировал внимание Алексей Сафонов. И добавил, что сейчас прорабатывается вопрос оснащения патрульных автомобилей камерами автоматической фиксации нарушений ПДД. Это позволит разрешить многие спорные ситуации. Все для развития безопасного дорожного движения в нашей стране. С этой целью автопарк ГИБДД на Ставрополье продолжает пополняться новыми машинами: порядка 60 машин только в этом году. Программа рассчитана до 2024 года. На службе ГАИ также есть беспилотники и многие другие современные, высокотехнологичные гаджеты.

— На сегодняшний день на Ставрополье установлено более 220 камер фото и видео фиксации нарушений ПДД, но этого мало, — подчеркнул Алексей Сафонов. – Данный вопрос был проработан с губернатором региона Владимиром Владимировым. Теперь для лихачейесть новость: еще 100 камер установят в этом году. Соблюдайте скоростной режим! Ведь даже погрешность в 20 км/ч позволит вам прибыть на место максимум на 10 минут раньше. Риск стоит этого времени?

Во время пресс-конференции также обсуждались вопросы работы ведомства в пандемию, аварийности в зимний период, снижения числа пьяных водителей за рулем из-за жесткого осуждения этого явления обществом в социальных сетях, ужесточения наказания для автохамов, перемещение автомобилей с иностранными регистрационными знаками. Алексей Сафонов рассказал, что с 2021 года на экзамене в РЭО вождение нужно будет сдавать только в городе.

Факт:

170 тысяч дорхенгеров с информацией о правилах дорожного движения получит в этом году в УГИБДД ГУ МВД РФ по СК. В основном они будут распространяться в сельской местности волонтерами и общественными организациям, при поддержке ГАИ. Часть пойдет и в города региона.

Цифры:

За 2020 на Ставрополье произошло 2578 ДТП, что на 400 случаев меньше, чем в 2019-м. в них пострадали 3385 человек (и снова снижение – на 600 человек). Погибли 350 человек (-50 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из них 16 – несовершеннолетние (здесь, к сожалению, рост на 14 %).

Кстати:

Если вы хотите выступить с инициативой, предлагая установить дорожные знаки на определенных участках улично-дорожной сети, которые, по вашему мнению, там необходимы, вы можете обратиться в администрацию Пятигорска и в городской отдел ГИБДД ОМВД РФ.