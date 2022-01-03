На горе Машук необходимо произвести лесовосстановительные работы

Об этом рассказал в своем инстаграм-аккаунте глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Уборка поваленных деревьев, необходимость высадки новых насаждений и проведения противопожарных мероприятий — эти и другие вопросы рассмотрели во время рабочей встречи с первым заместителем председателя Правительства Ставропольского края Владимиром Ситниковым и министром природных ресурсов Ставрополья Романом Коврыгой. В ходе осмотра Машука обсудили масштаб необходимых работ. Администрация города закажет лесопатологическое обследование лесных насаждений горы Машук, на основании которого и будет определен план работ.

По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Министерство природных ресурсов направит в бюджетное финансирование средства для выполнения лесохозяйственных и противопожарных работ в городских лесах Пятигорска, располагающихся на горе Машук.