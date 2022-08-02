На казачьем подворье дети из Донецка

Горячеводские казаки принимали юных кинематографистов и мультипликаторов из Донецка — столицы ДНР, которую ежедневно обстреливают националистические формирования киевского режима.

Дорогим гостям был оказан самый радушный прием: горячеводские казачки накрыли большой стол, угощали ребят блюдами традиционной кухни станичников — наваристым борщом с мясом, ароматными варениками с картошкой и луком, пирожками с разной начинкой, домашним салом, мясными рулетами и соленьями. Хозяюшкам подворья хотелось порадовать ребят, которые росли под бомбежками, не избалованы комфортом и прочими радостями мирной жизни.

Расслабиться, вернуться в детство, забыть о тяготах и лишениях столицы воюющей республики, помогли юным дончанам горячеводские лошадки — очень спокойные и ласковые животные. После общения с ними ребята стали улыбаться, делиться впечатлениями и задавать вопросы.

Донецкие подростки приехали не только отдохнуть на курортах, но и участвовать в творческом фестивале «КиноКампус-дети», который проходил в Ессентуках. Юные гости горячеводских казаков являются воспитанниками образцовой студии детской мультипликации «Майя» и творческой мастерской «Киномир». На конкурс они представили фильм «Звёздная прививка» о мире и гармонии на нашей планете и получили приз за лучший сценарий.

Для юных талантов, их родителей и наставников горячеводские казаки подготовили интересную развлекательную программу. Провели экскурсию, рассказали о традициях терцев. Позже предложили поиграть с ребятами из Молодежной сотни в пейнтбол. А на закате у речки развели костер и вместе пели песни под гитару.

Слово атаману

Владимир Савченко, депутат Думы Пятигорска

-Уверен, ребятам надолго запомнится общение с горячеводскими казаками и казачками. Ну а у меня теперь сердце болит, когда думаю о том, что эти дети снова вернулись в зону боевых действий.

Донецк — многострадальный город, который уже 8 лет укронацисты расстреливают из всех видов артиллерийских орудий. Теперь вот ежедневно эти нелюди разбрасывают по центру Донецка запрещенные во всем мире противопехотные фугасные мины, так называемые «лепестки», которые убивают и калечат людей.

Сопровождающие детей взрослые, тоже жители Донецка, рассказали, что в городе есть проблемы с водой и электричеством, не хватает врачей, а коммунальные службы работают почти круглосуточно, чтобы устранить последствия обстрелов. Но местные жители продолжают высаживать знаменитые донецкие розы, которые цветут в центре и на окраинах, напоминая о том, что жизнь продолжается и победа не за горами.

Кстати, с руководителем группы, которая организовала поездку детей в регион КМВ, журналистом, представителем РОО » Землячество Донбассовцев» в СКФО Викторией Григорьевой договорились, что она привезет в Пятигорск донецкие розы и мы их посадим в лучшем месте на территории подворья.

Мнение

Алиме Мирзаева, Донецк:

— Привыкали несколько дней к спокойной и размеренной жизни курортов. Здесь никто никуда не спешит, ничего не боится, все наслаждаются тишиной и умиротворением. В Донецке, чтобы выжить, надо делать все очень быстро: и двигаться, и решения принимать. Раньше это был динамично развивающийся промышленный город, областной центр. Теперь это форпост Русского мира на Украине. Донбасс всегда был многонациональным регионом. Среди моих родных есть русские и евреи, татары и украинцы. Мы все живем дружно. Нацистская идеология Центральной и Западной Украины нам чужда и неприемлема. Русский язык не просто для нас родной, это язык межнационального общения. Когда украинские власти стали запрещать нам говорить на русском языке и даже увольнять за то, что мы не переходим на «мову», навязывать нам в качестве героев Бандеру и Шухевича, требовали забыть наши русские корни и кровную связь с Россией — мы отказались подчиняться этим властям. И уже 8 лет живем под бомбежками. Самое страшное, что мы стали к этому привыкать, а наши дети другой жизни не знают. Но мы верим, что с Россией в Донбасс придет мир и везде будут цвести донецкие розы.

Впечатления

Соня Лейкина, 13 лет, Донецк

— Здесь красивая природа, живописный ландшафт и захватывающий дух вид на горы. Программа фестиваля была очень насыщенной, но все свободное время мы посвящали съемкам. После прогулок в городах Кавминвод у нас появилось много идей для новых проектов. У вас спокойно и можно сосредоточиться на работе. Отдыхать понравилось у казаков на подворье. Они бережно относятся к своей истории и традициям. Сохранили свою уникальную культуру для будущих поколений. Я больше узнала о казачестве, нас познакомили с бытом терских казаков во времена царской России. Но больше всего мне запомнилось катание на лошадях.