Всего неделя понадобилась ставропольцу на создание главной песни края На территории региона продолжается реализация проектов «Гимн Ставропольского края» и «У меня есть голос».
Несмотря на то, что с момента старта творческих проектов прошло немного времени, первая заявка уже поступила. Слова и музыка, написанные автором, проникнуты любовью к родному краю, патриотизмом и в полной мере отражают колорит нашего региона.
«Патриотизм начинается с любви к малой Родине. Поэтому это не только важная тема, но и очень нужная. Каждый житель должен иметь возможность принять участие в написании слов. Потому что гимн рождается не в кабинетах, а у народа в умах, — отметил руководитель музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история» Георгий Головин, — Также хотелось бы привлечь к записи гимна региона известных исполнителей – выходцев из Ставропольского края. Чтобы наш гимн стал популярным, крутился на радио, а люди хотели, чтобы он исполнялся не только на государственных, но и на неофициальных мероприятиях».
Конкурс «Гимн Ставропольского края» будет проходить в два этапа. Первый — отборочный пройдет в период с 7 апреля по 3 мая 2021 года. Второй этап конкурса – это народное голосование, пройдет с 7 мая по 12 июня на портале СТАВКРАЙ26.РФ. Участвовать в нем сможет каждый совершеннолетний житель края, после регистрации на портале. По итогам голосования будет объявлен победитель, а гимн направлен в краевую Думу для принятия соответствующего закона.
Это стало возможным благодаря совместной реализации творческого проекта «У меня есть голос» краевого телеканала Свое ТВ и партии «Единая Россия».
Легендарный проект «У меня есть голос» получил продолжение. Помимо традиционной вокальной номинации, в проект вошли конкурс «Гимн Ставропольского края» и викторина «Знай край».
Подробности можно узнать на сайте STV24.TV.
На конкурс «Гимн Ставропольского края» поступила первая заявка
Всего неделя понадобилась ставропольцу на создание главной песни края На территории региона продолжается реализация проектов «Гимн Ставропольского края» и «У меня есть голос».