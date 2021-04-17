На конкурс «Гимн Ставропольского края» поступила первая заявка

Всего неделя понадобилась ставропольцу на создание главной песни края На территории региона продолжается реализация проектов «Гимн Ставропольского края» и «У меня есть голос».

Несмотря на то, что с момента старта творческих проектов прошло немного времени, первая заявка уже поступила. Слова и музыка, написанные автором, проникнуты любовью к родному краю, патриотизмом и в полной мере отражают колорит нашего региона.

«Патриотизм начинается с любви к малой Родине. Поэтому это не только важная тема, но и очень нужная. Каждый житель должен иметь возможность принять участие в написании слов. Потому что гимн рождается не в кабинетах, а у народа в умах, — отметил руководитель музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история» Георгий Головин, — Также хотелось бы привлечь к записи гимна региона известных исполнителей – выходцев из Ставропольского края. Чтобы наш гимн стал популярным, крутился на радио, а люди хотели, чтобы он исполнялся не только на государственных, но и на неофициальных мероприятиях».

Конкурс «Гимн Ставропольского края» будет проходить в два этапа. Первый — отборочный пройдет в период с 7 апреля по 3 мая 2021 года. Второй этап конкурса – это народное голосование, пройдет с 7 мая по 12 июня на портале СТАВКРАЙ26.РФ. Участвовать в нем сможет каждый совершеннолетний житель края, после регистрации на портале. По итогам голосования будет объявлен победитель, а гимн направлен в краевую Думу для принятия соответствующего закона.

Это стало возможным благодаря совместной реализации творческого проекта «У меня есть голос» краевого телеканала Свое ТВ и партии «Единая Россия».

Легендарный проект «У меня есть голос» получил продолжение. Помимо традиционной вокальной номинации, в проект вошли конкурс «Гимн Ставропольского края» и викторина «Знай край».

Подробности можно узнать на сайте STV24.TV.