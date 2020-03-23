На контроле у губернатора

В Ставропольском крае подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

В настоящее время пациентка находится в краевой клинической инфекционной больнице, в изолированном боксе. Женщине оказывается необходимая медицинская помощь, состояние пациентки средней тяжести, стабильное.

По поручению губернатора Владимира Владимирова в регионе приняты дополнительные меры контроля и профилактики. Лица, непосредственно контактировавшие с заболевшей, протестированы на заболевание. Те из них, у кого выявлено подозрение на коронавирус, помещены на карантин. Идут установление полного круга контактов пациентки для обследования и в случае выявления признаков заболевания изоляция под наблюдением врачей.

В Ставропольском крае отменены массовые мероприятия. Также принято решение приостановить работу школ и детских садов с 23 марта на три недели. Вузы и учреждения профобразования переведены на дистанционное обучение. На транспорте и в общественных местах проводятся мероприятия по дезинфекции.

Ситуация находится на личном контроле Владимира Владимирова. Глава Ставрополья возглавляет краевой координационный совет по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.