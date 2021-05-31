На Новопятигорском озере прошел субботник

Последние хлопоты перед открытием: в минувшие выходные стартовала подготовка пляжной территории Новопятигорского озера к купальному сезону. В течение всей недели управляющими компаниями города-курорта велась работа по спилу аварийных деревьев, обрезке сухих веток и покосу травы на всей прилегающей территории. В итоговом общегородском субботнике приняло участие более 300 человек, среди которых депутаты Думы города Пятигорска, сотрудники администрации Пятигорска и структурных подразделений, городских учреждений и организаций. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства не остались в стороне и активно присоединились к уборке территории. Всего к работе было привлечено 15 единиц спецтехники. И за пару часов совместной работы участники привели в порядок береговую линию водоема. Экологическая инициатива стала ярким завершением богатой на субботники весны. Напомним, в апреле в уборке парков, скверов и особо охраняемых территорий курорта приняли участие свыше 1500 человек.