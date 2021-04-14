На парад с красным знаменем Победы

Совсем скоро мы будем отмечать праздник, который объединяет все поколения жителей нашей страны – День Победы. 9 мая – особенная дата, ставшая для каждого из нас символом героизма, мужества и несгибаемой воли нашего народа, отстоявшего независимость Родины и освободившего мир от фашизма. К торжеству готовятся и казаки Горячеводской общины.

Недавно на подворье в гостях у станичников побывали атаманы казачьих обществ Ставропольского края и давние друзья горячеводцев из Карачаево-Черкесской республики. В ходе теплой встречи у русской печи обсуждались детали совместных мероприятий, запланированных на ближайшие месяцы: акции, приуроченной ко Дню Победы и традиционного ежегодного конного перехода «По следам генерала Эммануэля».

Было решено, что в начале мая терцы на лошадях отправятся к местам, где проходили сражения в годы Великой отечественной войны – та самая легендарная Битва за Кавказ

и с красным знаменем Победы вернутся в Пятигорск накануне торжества, чтобы принять участие в Параде Победы, который пройдет 9 мая в окружной столице.

«Сегодня наша задача – сохранить историческую правду о той страшной войне, сберечь память о живых и павших героях. Кроме того, эта акция призвана напомнить современным поколениям о вкладе, в том числе и казаков, в нашу общую Победу», — подчеркнул атаман Горячеводской казачьей общины Владимир Савченко.

Немало вопросов предстоит решить терцам и при подготовке конного перехода «По следам генерала Эммануэля», который состоится в конце июля. Эта международная акция проводится на территории СКФО уже несколько лет, но в прошлом году из-за пандемии станичникам пришлось отказаться от организации данного довольно масштабного мероприятия. Однако этим летом планируется возродить и продолжить хорошую традицию, которая показывает, что на Северном Кавказе умеют дружить и действовать сообща во имя благой цели.

«Будем рады всем, кто решит присоединиться, ведь сохранение мира и добрососедских отношений в нашем регионе — общая задача, в решении которой казаки Горячеводской общины также принимают самое активное участие. Мы всегда радушно встречаем делегации из соседних республик и Юга России на нашем подворье, обсуждаем текущие вопросы, совместные мероприятия — устанавливаем деловые контакты и укрепляем дружеские связи. Всё это необходимо для развития наших территорий и, следовательно, процветания нашей страны», — подчеркнул Владимир Савченко.