На Пасху и Радоницу движение автотранспорта в Пятигорске будет ограничено

Апрель 30, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 85

Мера принята для обеспечения безопасности участников  дорожного движения. Ограничения коснутся подъездов к церквям и кладбищам. Будьте внимательны! 

1 мая 2021г. с 16:00 до окончания мероприятий будет прекращено движение транспортных средств в районах: •         церкви Успения Пресвятой Богородицы, поселок Горячеводский, улица Солнечная, 37; •         храма Святителя Тихона Патриарха Московского, станица Константиновская, улица Октябрьская, 106; •         прихода Покрова Пресвятой Богородицы,  улица Сергеева, 71; •         церкви Святителя Николая,  улица Янышевского, 15; •         Михайло-Архангельского собора,  улица Козлова, 39 «А»; •         Спасского собора,  улица Соборная; •         храма Святого Праведного Лазаря, улица Пастухова, 1; •         церкви Святаго Великомученика Георгия Победоносца,  улица Ессентукская 29; •         храма Смоленской иконы Божией Матери,   улица Пестова, 11 «А»; •         церкви Сурб Саргис (Святого Сергия), переулок Шахтинский, 2; •         храма Трех Святителей,  улица Ясная, 24; •         храма Преображения Господня, поселок Энергетик, улица Подстанционная; •         храм Георгия Победоносца, поселок Нижнеподкумский, улица Школьная, 2А.     2 мая 2021г.  с  6:00  до окончания мероприятий запрещен подъезд транспортных средств (за исключением общественного пассажирского транспорта) к: •         Краснослободскому кладбищу —  по улице Ессентукской  на участке от пересечения с улицей Сельскойя до пересечения с улицей Р. Люксембург; •         кладбищу, расположенному в районе улицы Пожарского и улицы Малиновского; •         кладбищу, расположенному в районе улицы Любчиковых; •         Нальчикскому кладбищу —  по Нальчикскому шоссе от улицы Георгиевской до пересечения с автомобильной дорогой М-29 «Кавказ»; •         Хорошевскому кладбищу; •         кладбищу в станице Константиновской; •         кладбищу в поселке Нижнеподкумском; •         Спасскому собору, улица Соборная.   10 мая 2021г.  с 6:00    до окончания мероприятий будет закрыт подъезд  к кладбищу, расположенному в районе улицы Пожарского и улицы Малиновского. Исключение — общественный   пассажирский транспорт.   11 мая 2021г.  с 6:00   до окончания мероприятий запрещен подъезд любого автотранспорта (кроме общественного пассажирского) к: •         Краснослободскому кладбищу —  по улице Ессентукской на участке от пересечения с улицей Сельской до пересечения с улицей Р. Люксембург; •         кладбищу, расположенному в районе улицы Пожарского и улицы Малиновского; •         кладбищу, расположенному в районе улицы Любчиковых; •         Нальчикскому кладбищу —  по Нальчикскому шоссе от улицы Георгиевской до пересечения с автомобильной дорогой М-29 «Кавказ»; •         Хорошевскому кладбищу; •         кладбищу в станице Константиновской; •         кладбищу в поселке Нижнеподкумском.

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