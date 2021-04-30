На Пасху и Радоницу движение автотранспорта в Пятигорске будет ограничено

Мера принята для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Ограничения коснутся подъездов к церквям и кладбищам. Будьте внимательны!

1 мая 2021г. с 16:00 до окончания мероприятий будет прекращено движение транспортных средств в районах: • церкви Успения Пресвятой Богородицы, поселок Горячеводский, улица Солнечная, 37; • храма Святителя Тихона Патриарха Московского, станица Константиновская, улица Октябрьская, 106; • прихода Покрова Пресвятой Богородицы, улица Сергеева, 71; • церкви Святителя Николая, улица Янышевского, 15; • Михайло-Архангельского собора, улица Козлова, 39 «А»; • Спасского собора, улица Соборная; • храма Святого Праведного Лазаря, улица Пастухова, 1; • церкви Святаго Великомученика Георгия Победоносца, улица Ессентукская 29; • храма Смоленской иконы Божией Матери, улица Пестова, 11 «А»; • церкви Сурб Саргис (Святого Сергия), переулок Шахтинский, 2; • храма Трех Святителей, улица Ясная, 24; • храма Преображения Господня, поселок Энергетик, улица Подстанционная; • храм Георгия Победоносца, поселок Нижнеподкумский, улица Школьная, 2А. 2 мая 2021г. с 6:00 до окончания мероприятий запрещен подъезд транспортных средств (за исключением общественного пассажирского транспорта) к: • Краснослободскому кладбищу — по улице Ессентукской на участке от пересечения с улицей Сельскойя до пересечения с улицей Р. Люксембург; • кладбищу, расположенному в районе улицы Пожарского и улицы Малиновского; • кладбищу, расположенному в районе улицы Любчиковых; • Нальчикскому кладбищу — по Нальчикскому шоссе от улицы Георгиевской до пересечения с автомобильной дорогой М-29 «Кавказ»; • Хорошевскому кладбищу; • кладбищу в станице Константиновской; • кладбищу в поселке Нижнеподкумском; • Спасскому собору, улица Соборная. 10 мая 2021г. с 6:00 до окончания мероприятий будет закрыт подъезд к кладбищу, расположенному в районе улицы Пожарского и улицы Малиновского. Исключение — общественный пассажирский транспорт. 11 мая 2021г. с 6:00 до окончания мероприятий запрещен подъезд любого автотранспорта (кроме общественного пассажирского) к: • Краснослободскому кладбищу — по улице Ессентукской на участке от пересечения с улицей Сельской до пересечения с улицей Р. Люксембург; • кладбищу, расположенному в районе улицы Пожарского и улицы Малиновского; • кладбищу, расположенному в районе улицы Любчиковых; • Нальчикскому кладбищу — по Нальчикскому шоссе от улицы Георгиевской до пересечения с автомобильной дорогой М-29 «Кавказ»; • Хорошевскому кладбищу; • кладбищу в станице Константиновской; • кладбищу в поселке Нижнеподкумском.