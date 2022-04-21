На Пасху и Радоницу в Пятигорске будет ограничено движение автотранспорта

В связи с организацией проведения православных праздников Светлого Христова Воскресения и Радоницы будет временно ограничено или прекращено движение транспортных средств в районах расположения церквей и кладбищ города. 23 апреля 2022 года с 16.00 до окончания мероприятий будет прекращено движение транспортных средств в районах:

церкви Успения Пресвятой Богородицы, пос. Горячеводский, ул. Солнечная, 37;

храма Святителя Тихона Патриарха Московского, ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 106;

прихода Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Сергеева, 71;

церкви Святителя Николая, ул. Янышевского, 15;

Михайло-Архангельского собора, ул. Козлова, 39 «А»;

Спасского собора, ул. Соборная;

храма Святого Праведного Лазаря, ул. Пастухова, 1;

церкви Святого Великомученика Георгия Победоносца, ул. Ессентукская 29;

храма Смоленской иконы Божией Матери, ул. Пестова, 11 «А»;

церкви СУРБ Саргис (Святого Сергия), пер. Шахтинский, 2;

храма Трех Святителей, ул. Ясная 24;

храма Преображения Господня, пос. Энергетик, ул. Подстанционная;

храм Георгия Победоносца, пос. Нижнеподкумский, ул. Школьная, 2А. 23 апреля 2022 года с 10.00 до окончания мероприятий будет прекратить движение транспортных средств по Бештаугорскому шоссе на участке от поворота на автомобильный рынок г. Пятигорска до пересечения с ул. Шолохова (хутор Розы Люксембург, г. Железноводск). 24 апреля 2022 года с 06.00 до окончания мероприятий будет запрещен подъезд транспортных средств (за исключением общественного пассажирского транспорта) к: ●Краснослободскому кладбищу по ул. Ессентукской на участке от пересечения с ул. Сельской до пересечения с ул. Р. Люксембург;

кладбищу, расположенному в районе ул. Пожарского и ул. Малиновского;

кладбищу, расположенному в районе ул. Любчиковых;

Нальчикскому кладбищу по Нальчикскому шоссе от ул. Георгиевской до пересечения с автомобильной дорогой М-29 «Кавказ»;

Хорошевскому кладбищу; ●кладбищу в ст. Константиновской;

кладбищу в пос. Нижнеподкумском;

Спасскому собору, ул. Соборная. 2 мая 2022 года с 06.00 до окончания мероприятий будет запрещен подъезд транспортных средств (за исключением общественного пассажирского транспорта) к:

кладбищу, расположенному в районе ул. Пожарского и ул. Малиновского. 3 мая 2022 года с 06.00 до окончания мероприятий будет запрещен подъезд транспортных средств (за исключением общественного пассажирского транспорта) к:

Краснослободскому кладбищу по ул. Ессентукской на участке от пересечения с ул. Сельской до пересечения с улицей Р. Люксембург;

кладбищу, расположенному в районе ул. Пожарского и ул. Малиновского;

кладбищу, расположенному в районе ул. Любчиковых;

Нальчикскому кладбищу по Нальчикскому шоссе от ул. Георгиевской до пересечения с автомобильной дорогой М-29 «Кавказ»;

Хорошевскому кладбищу;

кладбищу в ст. Константиновской;

●кладбищу в пос. Нижнеподкумском.