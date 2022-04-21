На Пасху и Радоницу в Пятигорске будет ограничено движение автотранспорта

В связи с организацией проведения православных праздников Светлого Христова Воскресения и Радоницы будет временно ограничено или прекращено движение транспортных средств в районах расположения церквей и кладбищ города. 23 апреля 2022 года с 16.00 до окончания мероприятий будет прекращено движение транспортных средств в районах:
- церкви Успения Пресвятой Богородицы, пос. Горячеводский, ул. Солнечная, 37;
- храма Святителя Тихона Патриарха Московского, ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 106;
- прихода Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Сергеева, 71;
- церкви Святителя Николая, ул. Янышевского, 15;
- Михайло-Архангельского собора, ул. Козлова, 39 «А»;
- Спасского собора, ул. Соборная;
- храма Святого Праведного Лазаря, ул. Пастухова, 1;
- церкви Святого Великомученика Георгия Победоносца, ул. Ессентукская 29;
- храма Смоленской иконы Божией Матери, ул. Пестова, 11 «А»;
- церкви СУРБ Саргис (Святого Сергия), пер. Шахтинский, 2;
- храма Трех Святителей, ул. Ясная 24;
- храма Преображения Господня, пос. Энергетик, ул. Подстанционная;
- храм Георгия Победоносца, пос. Нижнеподкумский, ул. Школьная, 2А. 23 апреля 2022 года с 10.00 до окончания мероприятий будет прекратить движение транспортных средств по Бештаугорскому шоссе на участке от поворота на автомобильный рынок г. Пятигорска до пересечения с ул. Шолохова (хутор Розы Люксембург, г. Железноводск). 24 апреля 2022 года с 06.00 до окончания мероприятий будет запрещен подъезд транспортных средств (за исключением общественного пассажирского транспорта) к: ●Краснослободскому кладбищу по ул. Ессентукской на участке от пересечения с ул. Сельской до пересечения с ул. Р. Люксембург;
- кладбищу, расположенному в районе ул. Пожарского и ул. Малиновского;
- кладбищу, расположенному в районе ул. Любчиковых;
- Нальчикскому кладбищу по Нальчикскому шоссе от ул. Георгиевской до пересечения с автомобильной дорогой М-29 «Кавказ»;
- Хорошевскому кладбищу; ●кладбищу в ст. Константиновской;
- кладбищу в пос. Нижнеподкумском;
- Спасскому собору, ул. Соборная. 2 мая 2022 года с 06.00 до окончания мероприятий будет запрещен подъезд транспортных средств (за исключением общественного пассажирского транспорта) к:
- кладбищу, расположенному в районе ул. Пожарского и ул. Малиновского. 3 мая 2022 года с 06.00 до окончания мероприятий будет запрещен подъезд транспортных средств (за исключением общественного пассажирского транспорта) к:
- Краснослободскому кладбищу по ул. Ессентукской на участке от пересечения с ул. Сельской до пересечения с улицей Р. Люксембург;
- кладбищу, расположенному в районе ул. Пожарского и ул. Малиновского;
- кладбищу, расположенному в районе ул. Любчиковых;
- Нальчикскому кладбищу по Нальчикскому шоссе от ул. Георгиевской до пересечения с автомобильной дорогой М-29 «Кавказ»;
- Хорошевскому кладбищу;
- кладбищу в ст. Константиновской;
●кладбищу в пос. Нижнеподкумском.