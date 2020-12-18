На повестке дня — внесение изменений в Устав города

Их обсудили на публичных слушаниях в Пятигорске Эта мера продиктована необходимостью приведения норм Устава в соответствие с претерпевшим изменения законодательством РФ и региональным законодательством. Предварительно проект изменений был опубликован в газете «Пятигорская правда» (выпуск от 28 ноября 2020г.), где с ним могли ознакомиться горожане. Для обсуждения проекта в администрации города собрались представители думских комитетов, актив общественных организаций, жители Пятигорска. Так, в Уставе Пятигорска теперь будут отражены изменения, внесенные в ФЗ № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (на основе Федеральных законов от 20.07.2020 N 236-ФЗ, и N 241-ФЗ). Кроме того, нормы городского Устава приведены в соответствие с действующим Бюджетным законодательством.