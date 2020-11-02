На повестке – развитие КМВ

Министр экономического развития РФ Максим Решетников совершил рабочую поездку на Ставрополье. Вместе с губернатором Владимиром Владимировым он посетил ряд объектов курортной и социальной инфраструктуры Кавминвод.

Первым в программе визита стал физкультурно-оздоровительный комплекс в Кисловодске. Строительство ФОКа ведется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Финансирование осуществляется по госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа. Ввод в эксплуатацию запланирован в декабре.

Особенностью комплекса является универсальный игровой зал, рассчитанный для проведения тренировок, состязаний по баскетболу, волейболу, гандболу, бадминтону. Одновременно здесь смогут заниматься более 100 человек.

Здесь же — презентация стратегических планов развития города-курорта. В их числе, создание Северного и Западного обходов Кисловодска общей протяженностью около 12 километров.

Александр Курбатов, глава Кисловодска: «На сегодняшний день предложено построить Западный объезд с заездом на основные магистрали города. И, как губернатор поставил задачу, с заездами на туристические объекты, в курортную зону…».

В рамках рабочей поездки Максим Решетников и Владимир Владимиров осмотрели в Кисловодске среднюю общеобразовательную школу на улице Губина. Ее строят в рамках федерального проекта «Современная школа». Строительные работы завершены, ведётся благоустройство территории.

А дальше — детский сад на улице Осипенко. Его строительство ведется в рамках госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа. Двухэтажное здание рассчитано на 100 детей. Своих первых воспитанников он примет в конце этого года.

Также благоустраивают бульвар по проспекту Дзержинского, пешеходные зоны на улицах Семашко и Герцена. Работы ведутся в рамках госпрограммы развития СКФО.

А дальше — небольшая экскурсия по обновленному кисловодскому национальному парку. И, конечно же, Нарзанная галерея. Там министр попробовал целебную кисловодскую водичку. В этом же здании находится и интерактивный музей «Визит-центр. Компьютерные технологии творят чудеса».

Дмитрий Науменко, директор ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский»»:

«Это настоящие образцы. Просто настоящие камни сфотографировали. На экран проецируется. Состав, происхождение, формирование. Интересные факты, для того чтобы люди могли познакомиться. На самом деле — музей. Скучную информацию подали так, чтобы человек ее запомнил и интересным способом получил».

В Ессентуках Максим Решетников посетил Национальный парк «Кисловодский» и изучил один проект, для реализации которого требуется федеральная поддержка — обновления городского озера.

Александр Некристов, глава Ессентуков: «С 1963 году никто не обследовал дамбу и не ремонтировал чашу. С той стороны мы знаем точно — есть пара свищей. Это уже точно можно сказать после обследований…».

В Железноводске руководитель министерства экономики посетил Пушкинскую галерею и Каскадную лестницу, где были представлены планы по развитию курортной инфраструктуры и созданию новых точек общественного притяжения. Глава города Евгений Моисеев рассказал министру о проекте велотерренкура, его реализации, возможностях и перспективах.

Евгений Моисеев, глава Железноводска: «Освещение, видеонаблюдение, навигация, 48 остановочных павильонов. Биотуалеты модульные. Павильоны wi-fi. И зарядка. И нестационарные кафешки, чтобы можно было чай, кофе попить. Но самое интересное: мы соединяем все города, центральные парки, в которые по комфортной городской среде вложили уже несколько миллиардов».

В Пятигорске Решетников провел совещание, по социальным и экономическим вопросам развития Кавказских Минеральных Вод.

Максим Решетников, министр экономического развития РФ: «Только за последние пять лет почти 22 миллиарда рублей выделено из федерального бюджета для развития объектов транспортной, социальной и инженерной структуры. Но давайте грандиозность планов и замыслов соизмерим со сложностями текущего момента, бюджетными ограничениями…».

В финале поездки главный экономист страны посетил крупнейшую в регионе деловую площадку. В многофункциональном выставочном комплексе «Кавминводы Экспо» подвели итоги первого рабочего визита в Ставропольский край в должности министра экономического развития страны. Источник: ГТРК «Ставрополье».