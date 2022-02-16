На пятигорском заводе ПРОФИТЭКС стартовал нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».

Пятигорский машиностроительный завод ПРОФИТЭКС – один из ведущих в России производителей фасовочно-упаковочного оборудования. Являясь стратегически важным предприятием, завод регулярно встречает правительственные делегации и участвует в различных государственных программах.

В 2022 году ПРОФИТЭКС вошёл в число предприятий Ставропольского края, на которых стартовал Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», цель которого повышение производительности труда за счёт применения инструментов бережливого производства, а также повышения квалификации и вовлечённости персонала. На Ставрополье нацпроект реализует Фонд содействия инновационному развитию региона под патронажем Минэкомразвития края, оператором проекта выступает Федеральный центр компетенций (ФЦК).

По словам министра экономического развития Ставропольского краяКрынина Сергея Александровича, эффект от данной программы уже ощутили все участники нацпроекта, что выразилось вулучшении как показателей рентабельности, так и других финансово-экономические показателей.

В рамкахначала проекта машиностроительный завод посетили представитель Федерального центра компетенций Нацибулин Эдуард Маратович и заместитель главы администрации города Пятигорска по экономическим вопросам Карпова Виктория Владимировна. За шесть месяцев программы планируется оптимизировать производственные процессы, разработав и внедрив максимально продуктивные алгоритмы работы. На заводе уже организована рабочая группа специалистов от ФЦК и сотрудников предприятия, с целью анализа производства, обсуждения текущих процессов и поиска конструктивных решений.

Завод ПРОФИТЭКС на сегодняшний день обеспечил город сотней рабочих мест. В связи срастущим спросом на продукцию и увеличением объёмов выпускаемого оборудования, руководство предприятия планирует расширять территорию производства и соответственно штат сотрудников.

Пятигорский машиностроительный завод ПРОФИТЭКС продолжает успешно развиваться благодаря многолетнему опыту и поддержке со стороны государства и местных органов управления.

Пресс-служба ПРОФИТЭКС.

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