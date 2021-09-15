На развитие городов-курортов Кавказских Минеральных Вод направят более 50 млрд. рублей

В Пятигорске будет реконструирован, модернизирован и построен ряд объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. Уже определены механизмы финансирования реконструкции Пятигорских очистных сооружений и водовода от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в Пятигорске – более 5 млрд. рублей. Также будет проведена прокладка второй нитки междугороднего канализационного коллектора Кисловодск Ессентуки Пятигорск, стоимостью более 7 млрд. рублей. В перечне мероприятий и реконструкция автомобильных дорог «Подъезда» № 1 к городу Пятигорску» и «Бештаугорское шоссе» (строительство развязки), строительство транспортной развязки ул. Ермолова – ул. Беговая и ул. Ипподромная, реконструкция Бештаугорского шоссе от ПК 8 до границ с Предгорным районом автомобильной дороги Пятигорск–Лермонтов. На все эти работы планируется выделить свыше 7 млрд. рублей. Благодаря выделенным средствам (более 3 млрд. рублей) продолжится реконструкция парка Победы (Новопятигорское озеро), а также будет благоустроена курортно-историческая зона города.