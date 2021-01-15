На развитие Пятигорска планируют выделить девять миллиардов рублей

В правительстве Ставропольского края прошла рабочая встреча губернатора Владимира Владимирова с главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым. После встречи Дмитрий Ворошилов поделился подробностями: на развитие Пятигорска планируется выделить 9 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на развитие курортной инфраструктуры, реконструкцию 2-й части Новопятигорского озера и обустройство там общественной территории, строительство ключевых транспортных развязок, расширение Бештаугорского шоссе до 4х полос. Обсудили также возможность выделения средств и участия города в нацпроектах, в рамках которых в Новопятигорске планируется строительство детского сада и школы на 1500 мест.

— Хочу поблагодарить губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова за поддержку нашего города, — добавил Дмитрий Ворошилов.