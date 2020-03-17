На рынке Пятигорска изъяты контрабандные сигареты

На одном из рынков Пятигорска сотрудники отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Минераловодской таможни провели рейд по выявлению продукции, ввезенной на территорию Евразийского экономического союза с нарушением таможенных правил.

В одном из торговых павильонов было обнаружено 3400 пачек сигарет иностранного происхождения без обязательной акцизной маркировки. Согласно информации, указанной на упаковках, сигареты прибыли из Армении, Беларуси, Турциии Объединенных Арабских Эмиратов.

«В ходе проведения таможенного контроля нами было установлено, чтотовар не был маркирован акцизными марками, — комментирует Оксана Смирнова, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Минераловодской таможни. Помимо этого не было документов, подтверждающих факт декларирования и выпуска для внутреннего потребления на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также уплату акцизов, таможенных пошлин, налогов в отношении перевозимых товаров».

По сообщению пресс-службы Минераловодской таможни, партия продукции направлена на экспертизу.За незаконное приобретение, хранение, перевозку и сбыт продукции без маркировки нарушителям грозит ответственность по части 5 статьи 171.1 УК РФ.Санкциями данной статьи предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.