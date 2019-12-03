На старте шествия «Живого звука»

В минувшие выходные сельский Дом культуры станицы Константиновской принимал участников первого открытого фестиваля-конкурса ВИА «Живой звук на КМВ».

А какую музыку слушаете вы, читатель? Рок, классику, попсу, шансон? Или популярный ныне рэп, который профессионалы уничижительно называют речитативом? Или, может, вы из тех, кто ностальгирует по временам, когда по ТВ транслировали исключительно эстраду, а из приемников лились голоса «Песняров», «Веселых ребят» и им подобных? О вкусах не спорят, но вот где сегодня можно послушать таких же звонкоголосых исполнителей «вживую» и чтоб никакой «минусовки»? Разве что в рамках проекта «Курортные вечера» в Пятигорске… А если вне сезона? Хотя, положа руку на сердце, музыкантов, жаждущих делиться своим мастерством со зрителем, не так уж мало в нашем богатом на таланты регионе. Вот только концертных площадок на всех не хватает, да и репетируют многие в гаражах…

Рассуждениями на выше обозначенную тему поделился с нами руководитель вокально-инструментального ансамбля «Ровесник» при ДК станицы Константиновской, преподаватель детской музыкальной школы № 2 по классу гитары Аркадий Оганесян. Он из тех, кого называют настоящим фанатом своего дела. Окончив в свое время Минераловодское музыкальное училище, преподавал в детской музыкальной школы № 3 Пятигорска вплоть до ее расформирования. Затем ушел в бизнес. Но любовь к музыке взяла свое. Именно Оганесян пять лет назад создал ансамбль на базе сельского Дома культуры, а сегодня руководит уже вторым составом «Ровесника».

В задачи организаторов первого фестиваля-конкурса вокально-инструментальных ансамблей на базе Константиновского ДК входило желание не только себя показать, но и другим помочь. Их цель – возрождение и популяризация (всех жанров и направлений) вокально-инструментального искусства. С инициативой выступил, конечно же, все тот же неугомонный Аркадий Оганесян. Марина Сиянко, директор Дома культуры станицы, начинание поддержала. А откликнулись на призыв коллективы со всего края! Так, «Фиксики» из поселка «Штурм» приехали аж за 380 километров! Ребят очень хорошо знают в родном районе . Они даже успели завоевать на малой родине «Приз зрительских симпатий» в конкурсе «Музыкальный муравейник». ВИА «Визит» из Новомихайловска образовался девять лет назад, и состав успел поменяться уже несколько раз. В репертуаре группы – и эстрада, и рок, и баллады. ВИА «5+» (село Гофицкое) уже 20 лет! А коллектив «Тонкая грань» из Нефтекумска образовался совсем недавно. В Константиновке ребята исполняли песни Виктора Цоя: «Звезда по имени Солнце» и «Пачка сигарет».

На сцену ДК Константиновской выходили также и вокалисты, и инструменталисты. Объединяло исполнителей именно живое звучание и голосов, и инструментов. Тем и объяснимы небольшие технические неполадки и огрехи. Однако первый блин не вышел комом . Зрители оценили талант участников дружными аплодисментами. Все конкурсанты получили дипломы лауреатов. Первое место профессиональное жюри присудило «Ровеснику», на втором – «5+», на третьем — «Фиксики». А главное, все, кто побывал на фестивале, не сомневаются – это только начало большого шествия «Живого звука» — талантливого, настоящего — по земле кавминводской.

Кстати, в числе участников первого фестиваля-конкурса «Живой звук на КМВ — известные в регионе исполнители: эстрадный оркестр музыкального колледжа им. В. И. Сафонова (Минеральные Воды) и, конечно же, наш «Ровесник». Талантливые дети уже успели заявить о себе на многих региональных конкурсах и фестивалях. А минувшим летом ансамбль из станицы Константиновской», несмотря на жесткую конкуренцию, стал серебряным и бронзовым призером I Всероссийского конкурса-фестиваля «Мармелад».