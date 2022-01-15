На Ставрополье бушует непогода

В главном управлении МЧС РФ по СК продолжает функционировать оперативный штаб под руководством первого заместителя начальника чрезвычайного ведомства края полковника внутренней службы Апреля Агакишиева, который провел срез по обстановке на 07 часов утра.

Основные моменты происходящего на территории Ставрополья:

На протяжении нескольких часов в крае проходит комплекс неблагоприятных метео-явлений, в виде порывистого ветра до 27-30 м/с, снега и метели. Прогноз, что был дан ранее в отношении опасных метеоявлений ( ветер 30 м/с зафиксирован в Ставрополе и Шпаковском муниципальном районе) Ставропольским Росгидрометом и специалистами смены по возможным рискам в случае прохождения подобных природных явлений подтвердился, в связи, с чем краевая территориальная подсистема распоряжением Губернатора приведена в режим повышенной готовности, также в Главном управлении введен режим повышенной готовности.

С 10.00 14.01.22 на территории 5 муниципальных образований Ставропольского края произошли отключения электроснабжения

из-за воздействия сильного порывистого ветра до 27 м/с.

В результате чего в зоне отключения оказались 10 населённых пунктов, более 17 тысяч домовладений. В городах Ставрополь и Михайловск повреждены кровли 26-ти зданий, повалено более 100 деревьев, повреждены 9 автомобилей, повреждён фасад 1-го функционирующего частного детского сада в г. Ставрополь,

вследствие падения башенного крана.

Реагирование оперативными службами Ставропольской краевой подсистемы РСЧС, организовано своевременно.

К сожалению пострадал 1 человек из-за падения дерева на автомобиль. Пострадавший доставлен в 4-ю городскую больницу г. Ставрополя. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

На данный момент ограничения в движении автомобилей и пешеходов в населенных пунктах отсутствуют. Отключенными от электроснабжения остаются

7 населенных пунктов в 10 тысяч домовладений с населением более 35 тысяч человек.

Аварийно восстановительные работы продолжаются. К ликвидации последствий непогоды привлечены 128 человек и 31 единица техники. Сил и средств достаточно.

Должностными лицами Правительства края в данный момент осуществляет объезд территорий. В 08.00 сегодня спланированы заседания КЧС в городах Ставрополь и Михайловск.

Метеообстановка по состоянию на 07.00: температура воздуха

-4°С, ветер западный до 13 м/с, порывами до 20, осадки в виде сильного снега, метель.

Выполнение комплекса превентивных мероприятий взято на контроль.

Органы управления и силы округа к действиям по предназначению готовы.