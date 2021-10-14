На Ставрополье дан старт первой цифровой переписи населения

Принять участие в переписи можно на портале Госуслуг.В Ставропольском крае дан старт первой в России цифровой переписи населения. Об этом на брифинге в правительстве региона сообщил заместитель руководителя Управления Федеральной службы госстатистики по СКФО Владислав Дзекунскас.

«Это 12-я перепись в истории нашей страны. Согласно распоряжению Правительства России она пройдет в период с 15 октября по 14 ноября этого года. Нынешняя перепись населения станет первой в цифровом формате. Площадкой для ее проведения выступит портал Госуслуг. Респонденту будет достаточно авторизоваться на портале и заполнить переписные листы», — сообщил замруководителя Северо-Кавказстата.

Вместе с тем традиционный способ участия в переписи с помощью переписчика также будет доступен жителям края. Владислав Дзекунскас представил журналистам переписчика и разъяснил, как его можно узнать по отличительной атрибутике. При себе у него должно быть удостоверение, которое действительно при предъявлении вместе с паспортом. У негобудут фирменный шарф, жилет и сумка с символикой переписи, а также планшет со специальным программным обеспечением. Переписчик обязательно будет беседовать с участниками в маске и перчатках.

На сегодняшний день в рамках подготовки к мероприятию уточнены границы участков, подготовлены порядка 6 тыс. переписчиков. Участие в переписи гарантирует конфиденциальность персональных данных, паспортные данные переписчику передавать не нужно. Переписные листы будут содержать 33 вопроса, из которых 23 касаются социально-демографических характеристик и 10 — жилищных условий.

В этом году расширены вопросы по миграции населения, источникам доходов и использованию языков. Временно проживающим в России участникам предстоит ответить на дополнительные вопросы о стране постоянного проживания и продолжительности пребывания в России.

Пройти перепись в крае также можно на 829 стационарных переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.

Проведение переписи населения в текущем году необходимо не только для получения точных сведений о количестве населения, социальных и демографических характеристиках, но и для того, чтобы сохранить корректность и сопоставимость полученных данных. Нам необходимо удержаться в рекомендованном ООН раунде проведения государственной переписи населения, который устанавливается с периодичностью раз в десять лет», — сообщил заместитель руководителя Северо-Кавказстата.