На Ставрополье готовятся к открытию санаториев

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с министром туризма и оздоровительных курортов края Александром Трухачевым. Обсуждены вопросы развития туристско-рекреационного комплекса региона.

Как отметил руководитель краевого Минтуризма, по итогам 2019 года туристский поток на Ставрополье увеличился на 12,6% по сравнению с 2018 годом и составил 1,6 миллиона человек. Объемы курортного сбора составили 292 миллиона рублей, что также выше плановых показателей.

Потенциал роста турпотока сохранился и в первые два месяца 2020 года, продемонстрировав рост в 2%. В связи с угрозой коронавируса и начало действия профилактических мер, с конца марта прием и размещение в санаториях Кавказских Минеральных Вод был приостановлен.

Губернатор поручил держать на особом контроле вопрос экономического самочувствия предприятий отрасли.

— Всем санаториям и гостиницам, нуждающимся в поддержке в связи с временным закрытием, должна быть оказана поддержка. В том числе, при оформлении документов на получение финансовой помощи, — поставил перед министром задачу Владимир Владимиров.

Он поручил проанализировать ситуацию в каждом санатории, уделив особое внимание вопросам выплаты заработной платы сотрудникам.

Отдельно губернатор поднял вопрос подготовки комплексного плана вывода санаторно-курортной отрасли из созданной коронавирусом сложной ситуации.

Для его разработки по поручению главы края ранее была создана рабочая группа с участием представителей Роспотребнадзора и краевых министерств. Как доложил министр, подготовка плана находится в завершающей стадии.

— До 1 июня мы должны иметь решение для возобновления работы здравниц с полным перечнем мер поэтапного выхода из сложившейся ситуации, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, — поставил задачу губернатор.

Он также поручил Минтуризма края начать подготовку плана мероприятий следующего турсезона. Как подчеркнул Александр Трухачев, его планируется сформировать с опорой на мероприятия международного, всероссийского, краевого и местного уровней, которые планировались на этот год, но были отложены в результате приостановки работы туристской отрасли.

Кстати, как отметили в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, российские туристы уже планируют свой отдых и лечение в санаториях Кавказских Минеральных Вод. Если интерес к путевкам на июнь — июль можно назвать осторожным, то плотное бронирование мест в санаториях с сентября и до конца года свидетельствует о том, что загрузка здравниц в этот период превысит аналогичный показатель 2019 года. Предпочтение ставропольским курортам отдают, как правило, россияне, отказавшиеся от зарубежных поездок и те, кто оплатил путевку после 28 марта, но по причине ограничительных мер перенес отдых на осенний и зимний сезоны.

В соответствии с постановлением губернатора края В.В. Владимирова санаторно-курортными учреждениями региона, напомним, полностью был приостановлен прием отдыхающих и бронирование путевок до 1 июня. Сегодня полным ходом идет разработка комплексного плана по выводу санаторно-курортной отрасли из сложившейся ситуации. Решение по возобновлению работы здравниц с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки будет принято в ближайшее время, сообщает Управление по информполитикеПравительства СК.

В 2019 году туристский поток в Ставропольский край составил 1 611 тыс. человек, что на 12,6% больше показателя 2018 года. Кавказские Минеральные Воды в 2019 году посетили 1 210 тыс. человек, что на 10,8% больше, чем в 2018-м. С начала 2020 года в крае побывало порядка 230 тыс. человек.