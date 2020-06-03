На Ставрополье началась подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Краевой избирком начал работу по организации общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, которое состоится 1 июля.

Как рассказал председатель избирательной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов, голосование на Ставрополье пройдет на 1394 участках. Их на 135 больше, чем обычно, т.к. решено организовать голосование и в местах временного пребывания.

«Голосование, итоги которого будут подведены 1 июля, будет проходить в течение 7 дней. Уже с 25 июня каждый ставрополец, изъявивший желание принять в нем участие, сможет это сделать на своем участке Те, кто в это время окажет вдали от него, смогут воспользоваться системой «Мобильный избиратель». Для этого надо подать заявление либо в МФЦ, либо в территориальную избирательную комиссию, либо ближе к дню голосования в участковую комиссию в любой точке страны или края», — уточнил подробности процедуры глава крайизбиркома.

Система ГАС-выборы открепит таких граждан от их избирательных участков и автоматически запишет на тот, куда они смогут прийти и проголосовать.

В настоящий момент на всех избирательных участках края идут плановые мероприятия по организации голосования, сообщает пресс-служба краевого Правительства. На днях в Ставрополе завершается печать бюллетеней двух видов – обычных и для КОИБов. Всего их будет около 2 млн. штук – по числу избирателей, обладающих активным избирательным правом по состоянию на 1 января текущего года, как того требует федеральное законодательство.

Напомним, что вчера Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Сегодня Центральная Избирательная комиссия РФ приняла порядок общероссийского голосования.