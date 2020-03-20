На Ставрополье объявили трехнедельные каникулы

Минобразования Ставрополья заявило о том, что каникулы в школах продлили до 12 апреля.

Сегодня карантинные мероприятия проводятся лишь в некоторых образовательных организациях и исключительно по гриппу и ОРВИ, в остальных — занятия проходят в штатном режиме.

Вместе с тем родителям предоставлена возможность перевести ребенка на свободную форму посещения занятий при условии выполнения индивидуального учебного плана и соблюдения основной образовательной программы. Учитель при этом по-прежнему остается основной фигурой образовательного процесса, дает задания, оценивает качество работы каждого ученика, контролирует знания.

«Рекомендовано использовать возможности информационно-образовательной среды «Российская электронная школа», — пояснил министр образования Ставропольского края Евгений Козюра. — Уроки с 1-го по 11-й класс по всему школьному курсу доступны каждому, кто имеет выход в Интернет. Интерактивные уроки строятся на основе специально разработанных программ, успешно прошедших независимую экспертизу и полностью соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам. Упражнения и проверочные задания даны по типу экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ».

На особом контроле в школах находится соблюдение графика влажной уборки и профилактической дезинфекции (каждые два часа), санитарно-гигиенических процедур, периодичность проветривания, отметил Евгений Козюра.

Школьники края уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля. На этот же период закрываются детские сады. Учреждения профобразования переводятся на дистанционный формат обучения.

Напомним, что 16 марта губернатор Владимир Владимиров подписал постановление о введении на территории края режима повышенной готовности. В частности, предусмотрен комплексный план мероприятий по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории края.

Гражданам, посетившим с 1 марта российские регионы или страны, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, предписано сообщать об этом на телефоны «горячей линии» 8-962-448-59-80 или 8-8652-36-78-74.

Режим повышенной готовности будет действовать на Ставрополье до 1 июля 2020 года. Вместе с тем оговаривается, что в зависимости от эпидемиологической ситуации режим может быть продлен либо отменен досрочно, сообщает Управление по информполитике Правительства СК.