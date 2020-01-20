На Ставрополье откроют Специализированный учебный научный комплекс

Под председательством губернатора Владимира Владимирова состоялось совещание, на котором были приняты решения о создании Специализированного учебного научного центра.

Центр будет предназначен для опережающей подготовки и воспитания одаренных учащихся, проявивших выдающиеся способности в учебной, научной и творческой деятельности. В рамках нацпроекта «Наука» для развития сети СУНЦ в России существует механизм поддержки — предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета. До 2024 года в стране должно появиться восемь центров, в том числе не менее одного в СКФО.

Ожидается, что СУНЦ будет действовать на площадке одной из школ в краевом центре. Необходимую подготовку материально-технической базы планируется осуществить уже до начала нового учебного года, чтобы с сентября здесь приступили к занятиям 50 старшеклассников. В дальнейшем число обучающихся планируется увеличить до 250.

— Считаю правильным полнее задействовать для развития школьного образования в крае потенциал Северо-Кавказского федерального университета. У нас есть возможность совместно создать мощный учебно-научный центр на базе одной из школ. Это будет вкладом в выполнение задач, которые перед нами ставит Президент России, и тех целей, которые мы ставим перед собой, начиная в этом году краевую программу «Дети Ставрополья», — отметил Владимир Владимиров.

Практика использования СУНЦ для выявления и поддержки одаренных молодых людей, их профессиональной подготовки для работы в различных отраслях экономики в нашей стране насчитывает не один десяток лет. Такие центры действуют при МГУ, СпбГУ, Новосибирском государственном и Уральском федеральном университетах.

Северо-Кавказский федеральный университет берет на себя основную часть работы по созданию центра: привлечение к преподаванию ведущих профессоров; организация образовательной, научно-исследовательской и воспитательной работы с детьми; предоставление в распоряжение учащихся научных и образовательных лабораторий вуза, инфраструктуры для проведения спортивных занятий и досуга (спортзалы, бассейн, актовые залы, спортивные, творческие, художественные секции и кружки и т.д.); создание условий для проживания учащихся СУНЦ на базе общежития; организация медицинского обслуживания и охраны школьников.