На Ставрополье планируют построить центр ядерной медицины

На Ставрополье в будущем году должно начаться строительство центра ядерной медицины. Об этом было сообщено на сайте Губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Соответствующая договоренность достигнута на площадке Петербургского международного экономического форума — 2022. Соглашение, которое закрепляет эти намерения, подписали Губернатор края Владимир Владимиров и директор АО «Русатом Хэлскеа» — дивизиона госкорпорации «Росатом» в области здравоохранения Игорь Обрубов. На церемонии также присутствовал первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

Как прозвучало, Ставрополье — один из пилотных регионов-участников проекта, который предполагает строительство сети подобных учреждений по всей стране.

Центр станет первым проектом компании на Юге России, его прогнозируемая мощность — более 2 тысяч медицинских услуг в год, он рассчитан на оказание помощи жителям края и соседних регионов. В учреждении будут использоваться технологии отечественного производства — «Росатом» входит в пятерку крупнейших мировых поставщиков сырьевой изотопной продукции, применяемой в диагностике и лечении онкологических заболеваний, а также оборудования для лучевой и брахитерапии. Центр будет оказывать специализированную медицинскую помощь онкобольным в условиях круглосуточного и дневного стационаров.

Проект поможет усилить работу, которая проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и других профильных программ, что реализуются в крае, подчеркнул Владимир Владимиров.

— Ставрополье — активный участник реализации нацпроекта «Здравоохранение», профильных федеральных программ. С одной стороны, мы решаем задачи укрепления материально-технической базы первичного звена. С другой стороны — усиливаем сферу специализированных видов медпомощи, в том числе — для пациентов с онкологическими заболеваниями. Для нас важно, что в этой работе нашими партнерами становятся крупные российские компании с высоким научным и производственным потенциалом — такие как Росатом. Со своей стороны, мы намерены оказать полное содействие тому, чтобы проект по созданию нового медцентра в крае как можно скорее был воплощен в жизнь и начал помогать защищать здоровье наших земляков, — сказал Губернатор.

Отметим, что благодаря принятым в последние годы в региональном здравоохранении мер «грубый» показатель смертности от злокачественных новообразований в 2021 году на Ставрополье уменьшился на 2,46%. С 2012 по 2021 год этот же показатель снизился на 7,3%. При этом средний показатель по России уменьшился за аналогичный период на 1%.

Глава региона также подчеркнул, что всего в этом году в крае планируется построить 25 объектов здравоохранения, в их числе центр амбулаторной онкопомощи в Ессентуках. В 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию строящегося нового корпуса краевого онкодиспансера, который станет одним из крупнейших и современнейших объектов такого рода на Юге России и Северном Кавказе.

Игорь Обрубов указал на высокий потенциал Ставрополья для развития высоких технологий в сфере лечения и профилактики онкологических заболеваний.

— Наша задача — быть партнером государства в деле увеличения продолжительности и повышения качества жизни россиян. Проект строительства в регионах РФ центров ядерной медицины — важный шаг в повышении доступности высоких технологий исцеляющего атома для граждан страны. В центре пациенты смогут получать полный комплекс лечебно-диагностических услуг. Благодаря высокому уровню функционирования онкологических служб и региональных систем здравоохранения Ставрополья центр станет одним из лучших в стране. Кроме того, мы серьезно подходим к подготовке кадров для обеспечения эффективного функционирования сети центров ядерной медицины и планируем реализовать программу обучения медицинского персонала в регионах работы, — сказал руководитель компании.