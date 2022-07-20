На Ставрополье сотрудники Росгвардии пресекли незаконную добычу водных биоресурсов

Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Ставропольскому краю пресекли попытку незаконного вылова рыбы запрещенными орудиями добычи биологических ресурсов.

В ходе несения службы на маршруте патрулирования санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища росгвардейцы совместно с егерем Дирекции особо охраняемых природных территорий Ставропольского края обнаружили следы примятой травы, образованные в результате проезда колесной техники. При обследовании прибрежной зоны и водоема также была обнаружена рыболовная сеть, с которой производили манипуляции двое мужчин в защитных комбинезонах.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителей, которыми оказались местные жители, не сумевшие пояснить законность своего нахождения в санитарной зоне Сенгилеевского водохранилища.

Для дальнейшего разбирательства злоумышленники и запрещенные орудия добычи водных биологических ресурсов были переданы полиции.

Фото пресс-служб Управления Росгвардии по Ставропольскому краю

Материал подготовил майор полиции

Д. В. Снегирев