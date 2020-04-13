На Ставрополье создадут дополнительные места для пациентов с коронавирусной инфекцией

Губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам подготовки медучреждений края к работе с пациентами с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщает пресс-служба главы Ставрополья. В нем приняли участие члены Правительства края, руководители ряда краевых министерств и ведомств, а также муниципальные главы и главные врачи городских округов и муниципальных районов.

Владимир Владимиров заслушал отчеты с мест о работе по подготовке больниц к ожидаемому дальнейшему поступлению пациентов с коронавирусом. Для этого планируется развернуть дополнительно 1321 инфекционную койку в 12 медучреждениях на территории 9 муниципальных образований в крае. Из них не менее 600 должны быть обеспечены специальным кислородным оборудованием, аппаратами искусственной вентиляции легких, чтобы оказывать помощь пациентам, находящимся в тяжелом состоянии.

Главные врачи и муниципальные руководители доложили о ходе соответствующих работ, обеспеченности техническими средствами, необходимости приобретения того или иного оборудования. Обращения взяты на контроль и будут проработаны краевым министерством имущественных отношений.

Владимир Владимиров призвал муниципальных глав оперативно планировать и проводить любые необходимые мероприятия, связанные с расширением коечного фонда для противодействия коронавирусу — вплоть до расширения обеспечивающей больницы энергетической или инженерной инфраструктуры. В решении этих задач будет оказываться поддержка со стороны краевого Правительства.

— Сейчас наша с вами работа — это, без пафоса, людей спасать. Так что, максимальное количество точек для решения показывайте, предусматривайте эти мероприятия, начинайте их выполнять, — обратился к главам Губернатор.

Владимир Владимиров нацелил ответственных за дооснащение больниц на четкое соблюдение мер санитарной и эпидемиологической безопасности: койки, которые будут использоваться для работы с пациентами с коронавирусом должны быть изолированы от других блоков медучреждений, чтобы предотвратить распространение болезни.