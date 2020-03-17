На Ставрополье создан координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции

Губернатор Владимир Владимиров возглавил координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции в Ставропольском крае.

Глава края провел с его участниками первое совещание.

– В Ставропольском крае нет случаев заболевания коронавирусом. Тем не менее, ситуация в мире серьезная. Мы должны выработать меры, которые помогут защититься от этой угрозы, и сделать это нужно незамедлительно, – подчеркнул Владимир Владимиров.

По поручению губернатора на территории Ставропольского края вводится режим повышенной готовности. Также по инициативе главы региона объгм краевого резервного фонда будет увеличен, примерно, в 5 раз, и превысит 700 миллионов рублей. Эти средства будут использоваться для противодействия угрозе коронавируса и связанных с ней рисков.

Обсуждены меры по усилению мероприятий по профилактике и дезинфекции во всех социально значимых учреждениях Ставрополья, включая детские сады, школы, вузы, лечебные учреждения, организации культуры и спорта, МФЦ и другие. Глава края поручил ускорить процедуру закупки для этих целей соответствующих технических средств и препаратов.

По словам Владимира Владимирова, закрывать образовательные учреждения в крае на карантин пока нецелесообразно. Вместе с тем, мнение родителей, переживающих о состоянии здоровья своих детей, будет учтено.

– Мы понимаем тревогу людей, которые очень переживают за здоровье своих детей. Поэтому вводим режим свободного посещения детских садов, школ и вузов. Принимать решение о том, посещать ли ребенку школу или детский сад, родители будут самостоятельно, – сказал Владимир Владимиров.

Реализация этого поручения будет оперативно отработана министерством образования края.

В Ставропольском крае отменены массовые мероприятия, поездки официальных делегаций, включая планировавшийся визит делегации Ставрополья в Республику Беларусь.

В аэропортах края сохраняется контроль за всеми, кто прибывает из эпидемически опасных стран. Проводится термометрия пассажиров, их проверка на наличие симптомов ОРВИ.

В министерстве здравоохранения края организована «горячая линия» для обращений граждан.

Санаториям Кавказских Минеральных Вод рекомендовано проверять состояние здоровья отдыхающих.

Отдельный блок профилактических требований будет доведен до организаций общественного питания, кинотеатров, организаций, занимающихся пассажирскими автоперевозками.

В состав координационного совета также включены члены Правительства края, представители Роспотребнадзора, МЧС, руководители краевых министерств и ведомств, главы муниципальных образований, ректоры ведущих вузов.