На Ставрополье стартовал конкурс для молодых бизнесменов

Стартовал региональный конкурс «Молодой предприниматель Ставропольского края». Участники должны пройти регистрацию в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (myrosmol.ru/event/44862) и представить видео-презентацию своей деятельности в сфере молодежного предпринимательства.

Конкурс «Молодой предприниматель Ставропольского края» проводится с 18 мая по 7 августа 2020 года, это региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России». К участию допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, официально зарегистрированные и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Ставропольского края.

Заявки и конкурсный материал принимаются до 24 июля 2020г. на электронную почту [email protected] согласно установленной форме (Приложение 1).

С положением о конкурсе можно ознакомиться насайте http://kdm26.ru/anonsy/polozhenie-mp-2020#more-19403, а также в разделе «Актуально» официального сайта pyatigorsk.org. Контактное лицо организационного комитета конкурса: Алина Анатольевна Кабакова– старший специалист по работе с молодежью отдела занятости, социализации и профессиональной ориентации молодежи ГБУ СК «Центр молодежных проектов», тел. (8652) 26-18-24.