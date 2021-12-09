На Ставрополье ввели QR-коды для посещения общественных мест

Власти Ставропольского края ввели QR-коды для посещения общественных мест, в том числе музеев, кинотеатров, предприятий общественного питания, следует из постановления губернатора региона.

В документе говорится, что посетить в том числе музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, зоопарки, предприятия общественного питания можно при наличии документа удостоверяющего личность, а также «сертификата о вакцинации или QR-кода вакцинированного… либо сертификата или QR-кода переболевшего, подтверждающего, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 12 календарных месяцев, либо отрицательного результата лабораторного

исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученного не ранее чем за 48 часов».

Кроме этого, с 22 декабря размещение в санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, домах отдыха, гостиницах, турбазах так же будет осуществляться по QR-кодам или справке об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.