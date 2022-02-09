На страже безопасности пернатых: «Россети Северный Кавказ» устанавливают на энергообъектах Ставрополья защитные устройства для птиц

В 2022 году энергетики «Россети Северный Кавказ» на опорах линий электропередачи филиала «Ставропольэнерго» установят 30 птицезащитных устройств (ПЗУ).

Современные птицезащитные конструкции противоприсадочного типа, которые будут установлены специалистами в текущем году – абсолютно безопасны для птиц. Они выполнены в виде травмобезопасных стержней, препятствующих посадке птиц на траверсы, и имеют на концах утолщение в виде кольца для исключения увечий птиц.

Опоры линий электропередачи (ЛЭП) являются наиболее привлекательными для пернатых, особенно в степной местности, где нет альтернативных возвышенностей. Садясь на энергообъекты, которые способны обеспечить им хороший обзор, например, во время охоты, птицы зачастую задевают клювами металлические части опор. Это приводит к поражению электрическим током.

Для обеспечения безопасности птиц специалисты энергокомпании ежегодно устанавливают на опорах воздушных линий всех классов напряжения специальные защитные устройства. Помимо сохранения жизни пернатых, мероприятия имеют высокую важность для надежности энергоснабжения потребителей, поскольку соприкосновение птиц с ЛЭП может спровоцировать технологический сбой в работе оборудования.

В текущем году птицезащитными устройствами специалисты оснастят воздушную линию электропередачи «Ставрополь 330 — ВНИИОК». Объект обеспечивает электроэнергией порядка тысячи жителей и социально значимые объекты в 5 населенных пунктах Кочубеевского, Грачевского и Шпаковского районов края (х. Веселый, х. Степной, пос. Цимлянский, ст. Темнолесская, с. Бешпагир).

Работы по установке птицезащитных устройств компания проводит ежегодно в рамках ремонтной программы. В прошлом году на энергообъектах Ставропольского края специалисты установили 45 подобных приспособлений на воздушных линиях «Затеречная — Нефтекумск» и «ГЭС-4 — Южная».

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