На страже правопорядка

Ежегодно 10 ноября Россия отмечает День сотрудника органов внутренних дел. Это праздник тех, кто днем и ночью стоит на страже закона, тех, кто рискует жизнью ради нашей безопасности.

Руководство городского отдела внутренних дел в торжественной обстановке поздравило личный состав ОМВД России по Пятигорску с профессиональным праздником.

Ветеранам милиции выразили огромную благодарность за многолетнюю добросовестную службу, а также передачу бесценного практического опыта и знаний молодому поколению.

На празднике присутствовали и дети действующих сотрудников, принимавших участие в конкурсе рисунков «Мои родители работают в полиции».

Временно исполняющий обязанности начальника Отдела МВД России по Пятигорску подполковник внутренней службы Сергей Вишнивецкий​ вручил памятные подарки и благодарственные письма юным художникам.

В завершении мероприятия сотрудники полиции возложили цветы и почтили память погибших сотрудников минутой молчания.