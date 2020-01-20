На струнах «Эоловой арфы»

Серебряный возраст отметило на днях литературное объединение «Эолова арфа» при газете «Пятигорская правда». Поздравить «юбиляршу» прибыли гости со всех Кавминвод: члены Союза писателей России, руководители и представители литературных, а также прочих творческих объединений региона, музыканты, воспитанники ДМШ искусств имени Сафонова в Пятигорске и просто ценители поэтического слова. Состоялся юбилейный вечер в Центральной городской библиотеке имени М. Горького, где обычно и проходят заседания «Эоловой арфы».

Постоянным читателям даже не верится: уже четверть века минуло с тех пор, как в нашей газете появилась тематическая полоса под «самоговорящим» колонтитулом, практически ровесница самой «Пятигорки». А публикуются на ней не только произведения состоявшихся поэтов и писателей. Стихи и прозу, так сказать «на пробу пера», представляют и авторы начинающие. Все они и приняли участие в литературно-музыкальном вечере, посвященном юбилею.

Вниманию гостей были представлены сборники стихов и прозы членов «Эоловой арфы», разместившиеся на специальном стенде. Как заверила руководитель литобъединения Светлана Клименко, это лишь малая толика того, что удалось выпустить за прошедшие годы. Выходит и альманах «Эолова арфа». Его 11-й выпуск целиком посвящен юбилейной дате. Весь вечер под сводами библиотеки звучали стихи и песни, в том числе и на произведения самой Светланы Клименко. А гимн «Эоловой арфы» вместе вокалистками ансамбля «Браво» (музыкальная школа № 1) под управлением Анны Сааковой пел весь зал…

А когда на подмостки вышел Николай Прокопец, народный артист Республики Карелия, руководитель студии «Кредо», кое-кто из несведущих было заволновался: почему исполнитель не берет в руки микрофон. Но как только зазвучал сильный голос этого талантливого во всем человека, оставалось слушать и наслаждаться. Вначале — прекрасными романсами, а затем и нетленным поэтическим словом. Со стихами вышла и Елена Даниленко, заведующая Домом Алябьева (Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова), и другие стародавние друзья «арфовцев» Цветы, подарки, поздравления – все, как и положено в день рождения. И конечно же, разговор о творческих планах, которых у людей талантливых не перечесть, и все – на радость людям.