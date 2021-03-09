На велосипедах по снежному Машуку!

В Пятигорске прошли Кубок и первенство Ставропольского края по велосипедному спорту маунтинбайк (1 этап) в двух дисциплинах: гонка в гору и кросс-кантри.

В соревнованиях приняли участие 84 спортсмена из Пятигорска, Ставрополя, Георгиевска и Новопавловска. Победителем Кубка в обеих дисциплинах стал спортсмен МБУ СШОР № 4 Андрей Канивец. В сумме по результатам выступления спортсмены МБУ СШОР № 4 заняли 5 первых, 2 вторых и 2 третьих места.

Среди юношей 12 лет и младше 1 место в двух дисциплинах занял Лев Пьянков. Второе место в гонке в гору и 3 место в кросс-кантри занял Матвей Левинов. Среди юношей 13-14 лет 2 место в кросс-кантри досталось Илье Климанскому.