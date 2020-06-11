На выставку онлайн

Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова приглашает посетить онлайн-выставку «Над Гоголем можно работать бесконечно», открытие которой состоялось в этом году рамках фестиваля «Нам школа в жизнь открыла дверь», посвященного 107-летию со дня рождения поэта, драматурга и публициста Сергея Михалкова. Вниманию зрителей представляют более 40 иллюстраций к поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» в исполнении народного художника Российской Федерации, профессора ВГИКа и главного художника Театра кукол имени С.В. Образцова Сергея Александровича Алимова (1938–2019).

Российскому и советскому зрителю Сергей Алимов прежде всего знаком как художник мультипликационного кино. Благодаря ему появились герои таких мультфильмов, как «Каникулы Бонифация», «История одного преступления», «Топтыжка», а также иллюстрации к произведениям «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова и «Мертвые души» Н. В. Гоголя.

Все иллюстрации, составляющие экспозицию выставки, были созданы Сергеем Алимовым специально для коллекционного издания «Мертвых душ». Книга была выпущена издательством «Вита нова» (Санкт-Петербург) в 2013 году к 75-летию художника.

Для желающих познакомиться со знаменитым художником и мультипликатором, узнать подробнее о «гоголевских типах» в творчестве мастера и о волшебстве книжной иллюстрации материалы выставки доступны круглосуточно на официальном сайте музея домиклермонтова.рф (раздел «Новости»), а также в группах в социальных сетях Vkontakte и Facebook (раздел «Фотографии»).