На языке пленительного жеста

Декабрь 6, 2019 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 445

К Международному дню инвалидов в Пятигорске традиционно приурочен фестиваль художественного творчества в коррекционной общеобразовательной школе-интернате № 27. На гала-концерте побывали корреспонденты «Пятигорской правды».

На первом месте у педагогов  27-й СОШ, где обучаются слабослышащие дети,  — социальная адаптация воспитанников. А способствует таковой, прежде всего, творчество. С помощью танцевальных движений, жестового пения, запоминания и декламации стихов ребенок быстрее учится говорить, слушать других, общаться…  Таланты ученики развивают под руководством педагогов-энтузиастов.  И успехов добиваются весомых! Причем не только в родных стенах, но и различных конкурсах-фестивалях. Так, ансамбль «Хочу танцевать»  специальной  (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 27 Пятигорска в конце осени вышел в финал II Всероссийского фестиваля-конкурса жестовой песни «Как взмах крыла».

Участники гала-концерта, который проходил на сцене школьного актового зала, посвятили свои выступления предстоящему юбилею Победы в Великой Отечественной.  И даже сценические костюмы выбрали соответствующие – военную форму минувших времен. Хотя девочки образы меняли и, коль того требовал формат, выходили в красивых платьях.

Прибыли на праздник  и лица официальные, но для коллектива этой школы уже родные – Инна Плесникова, заместитель главы администрации Пятигорска по социальным вопросам, и Тамара Павленко, начальник управления социальной поддержки населения. Собравшихся поприветствовала директор коррекционного учреждения образования Нина Чумаченко.

— Сегодня наша встреча приурочена к Международному дню инвалидов. А я бы назвала его Днем самых смелых, самых упорных и очень талантливых  людей. Наши дети именно такие. Они творческие, активные, целеустремленные. Сегодня как и любые артисты перед выходом на сцену, они очень волновались.  Но даже по сравнению с прошлым годом наши воспитанники многому научились, им есть что показать и чем удивить, — отметила она.

И дети действительно удивляли.  Только постановка отрывка из повести «А зори здесь тихие» стоила того, чтобы побывать на гала-концерте фестиваля. А сестры Полина и Ксения Куксины – настоящие красавицы с длинными русыми косами  — участвовали разу в трех номерах. Девочки раскрыли перед зрителями свой богатый внутренний мир с помощью пластики и жеста. Среди  участников были не только ученики 27-й, но и другие пятигорские дети с особенностями развития.  И все они получили  аплодисменты – заслуженные, без скидок и поблажек. Ведь талант границ не знает.

Всего в гала-концерте XXIV фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями на базе коррекционной общеобразовательной школы-интерната Пятигорска № 27 приняли участи около 50 талантливых ребят, представившие на суд зрителей 19 номеров.

Похожие новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.