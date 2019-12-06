На языке пленительного жеста

К Международному дню инвалидов в Пятигорске традиционно приурочен фестиваль художественного творчества в коррекционной общеобразовательной школе-интернате № 27. На гала-концерте побывали корреспонденты «Пятигорской правды».

На первом месте у педагогов 27-й СОШ, где обучаются слабослышащие дети, — социальная адаптация воспитанников. А способствует таковой, прежде всего, творчество. С помощью танцевальных движений, жестового пения, запоминания и декламации стихов ребенок быстрее учится говорить, слушать других, общаться… Таланты ученики развивают под руководством педагогов-энтузиастов. И успехов добиваются весомых! Причем не только в родных стенах, но и различных конкурсах-фестивалях. Так, ансамбль «Хочу танцевать» специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 27 Пятигорска в конце осени вышел в финал II Всероссийского фестиваля-конкурса жестовой песни «Как взмах крыла».

Участники гала-концерта, который проходил на сцене школьного актового зала, посвятили свои выступления предстоящему юбилею Победы в Великой Отечественной. И даже сценические костюмы выбрали соответствующие – военную форму минувших времен. Хотя девочки образы меняли и, коль того требовал формат, выходили в красивых платьях.

Прибыли на праздник и лица официальные, но для коллектива этой школы уже родные – Инна Плесникова, заместитель главы администрации Пятигорска по социальным вопросам, и Тамара Павленко, начальник управления социальной поддержки населения. Собравшихся поприветствовала директор коррекционного учреждения образования Нина Чумаченко.

— Сегодня наша встреча приурочена к Международному дню инвалидов. А я бы назвала его Днем самых смелых, самых упорных и очень талантливых людей. Наши дети именно такие. Они творческие, активные, целеустремленные. Сегодня как и любые артисты перед выходом на сцену, они очень волновались. Но даже по сравнению с прошлым годом наши воспитанники многому научились, им есть что показать и чем удивить, — отметила она.

И дети действительно удивляли. Только постановка отрывка из повести «А зори здесь тихие» стоила того, чтобы побывать на гала-концерте фестиваля. А сестры Полина и Ксения Куксины – настоящие красавицы с длинными русыми косами — участвовали разу в трех номерах. Девочки раскрыли перед зрителями свой богатый внутренний мир с помощью пластики и жеста. Среди участников были не только ученики 27-й, но и другие пятигорские дети с особенностями развития. И все они получили аплодисменты – заслуженные, без скидок и поблажек. Ведь талант границ не знает.

Всего в гала-концерте XXIV фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями на базе коррекционной общеобразовательной школы-интерната Пятигорска № 27 приняли участи около 50 талантливых ребят, представившие на суд зрителей 19 номеров.